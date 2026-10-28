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財富管理論壇11月5日登場 武于程：掌握創富新機會

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中國信託銀行財富管理事業總處副總經理武于程。中信銀／提供
中國信託銀行財富管理事業總處副總經理武于程。中信銀／提供

全球政經秩序重組、AI競爭升溫，加上台灣企業陸續進入世代交替階段，財富管理正從傳統資產配置與投資績效，進一步走向整合家族、企業與跨世代安排的財富治理。中國信託銀行財富管理事業總處副總經理武于程表示，面對外部環境與家族財富結構同步轉變，高資產客戶必須重新思考財富的創造、配置、治理與延續，才能建立跨越世代、持續創造價值的能力。

經濟日報將於11月5日舉辦「財富管理論壇—通膨變局 資產配置新策略」，武于程將發表專題演講，題目為「傳承永續，財富治理新思維」。本論壇由中國信託銀行、國泰世華銀行、台新銀行、永豐金證券、富蘭克林證券投顧等協辦。

武于程表示，過去數十年，全球化與自由貿易推動資源、資本及技術跨境流動，在低通膨、低利率環境下，企業得以運用相對低廉的資金與全球供應鏈擴大生產，也形塑了過去的投資思維與資產配置模式。然而，隨著保護主義抬頭、地緣政治風險升溫，加上AI科技競爭帶動技術、資本、能源與基礎建設的大規模投資，全球資源與資本競爭日益激烈，過去的財富創造模式正面臨結構性轉變。

在新的經濟環境下，利率反映資本成本與稀缺程度，產業成長機會及獲利也更加集中，企業競爭力與資產報酬的差距可能進一步擴大。武于程認為，投資人不能再單純沿用過去的配置邏輯，應將地緣政治、科技發展及產業競爭力等結構性因素納入考量，重新檢視資產配置策略，掌握新一輪財富創造與價值分配的機會。

除了外部投資環境改變，家族內部的財富結構也日益複雜。尤其對於企業股權、個人資產及跨境布局高度交織的家族而言，如何在不同世代間建立清楚的決策機制、溝通模式與管理架構，已成為財富永續重要課題。財富傳承不只是資產所有權的移轉，更涉及家族成員的共識、企業經營方向，及資產管理與風險控管等多重面向。

武于程指出，台灣企業正處於重要的接班與傳承階段，財富管理的角色必須從單一金融服務，升級為涵蓋家族、企業與跨世代安排的整體財富治理。透過更完整的規劃與治理架構，協助家族釐清長期目標、建立決策與溝通機制，並兼顧企業發展及資產配置需求，才能降低世代交替過程中的不確定性，讓財富不只順利傳承，也能持續累積與創造價值。

中國信託 國泰世華 銀行 財富管理

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