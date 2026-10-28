聽新聞
0:00 / 0:00

金管會領航 強化資安韌性

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北報導
「2026臺灣週資安韌性與戰略」活動將於11月4日舉行。證交所／提供
「2026臺灣週資安韌性與戰略」活動將於11月4日舉行。證交所／提供

隨著AI與金融科技的快速發展，資安韌性已成為金融業在面對網路攻擊與營運中斷威脅時，不可或缺的核心競爭力。由金管會指導，臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所、證券櫃檯買賣中心及集中保管結算所共同主辦的「2026臺灣週：資安韌性與戰略」活動將於11月4日正式登場。

本次活動聚焦金管會「金融資安韌性發展藍圖」、近期AI應用的風險管理，以及如何應對前沿AI攻擊的防護與挑戰。金管會副主委莊琇媛將親臨致詞，並邀請國內銀行、證券、期貨、保險及投信等金融機構之資安長與高階主管齊聚，共同探討對接國際資安趨勢。

為持續提供民眾安心、便利、穩定不中斷的金融服務，金管會於2020年8月發布「金融資安行動方案」、2022年12月發布「金融資安行動方案2.0」，並於2025年12月進一步發布「金融資安韌性發展藍圖」。該藍圖以「目標治理、全域防護、生態聯防、堅實韌性」為四大核心架構，全面引導金融業提升資安防護力與營運韌性。

此次「資安韌性與戰略」活動，旨在分享我國金融資安韌性發展方向、國際趨勢及實務經驗，並邀集各金融業界資安長共同探討，如何深化資安韌性治理，持續提升金融體系整體的防護與應變能力。

該活動將舉行兩場專題演講。首場由金管會資訊服務處處長林裕泰主講，為業界擘劃「金融資安韌性發展藍圖」的實務執行路徑。內容將深入剖析如何建立「可預測、可防禦、可復原」之金融生態系，並探討前沿AI攻擊等新興資安威脅因應、前瞻防護技術、供應鏈聯防合作及多層次備援演練等當前最關鍵的防禦思維。

第二場專題演講則邀請英國標準協會（BSI）東北亞區董事總經理謝君豪，以「全球資安韌性趨勢洞察與最佳實踐」為題，聚焦當前全球資安威脅、韌性發展趨勢及因應策略。

活動壓軸將舉行「資安韌性與發展」焦點座談，由林裕泰擔任主持人，與談陣容包括謝君豪、中國信託商業銀行資安長吳佑文、群益金鼎證券資安長吳允文及元大人壽資安長林承忠。

透過產官界代表實務交流，探討金融機構如何落實資安韌性治理並與國際標準接軌。

金管會 資安 韌性

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

企業穩定幣收款與結算服務又一家！ 國泰世華銀行積極布局推出

東擎今日掛牌上市 邊緣 AI、工業資安與開放架構拓展成長新動能

「TiBOOST 創新大步計畫」鏈結396家全球AI新創 12強出爐

跨法人AI轉型加速器論壇登場 科研體系AI轉型

相關新聞

建商縮手…建築融資連四減 房貸餘額逾12兆元攀新高

台灣房市呈現「房貸續增、建商縮手」的兩極化現象。中央銀行昨（27）日公布9月消費者及建築貸款餘額統計，購置住宅貸款餘額首度突破12兆元大關，達12.02兆元，攀歷史新高，單月增加770億元，年增5,742億元，年增率升至5.02%，創2025年11月以來新高。

財富管理論壇11月5日登場 武于程：掌握創富新機會

全球政經秩序重組、AI競爭升溫，加上台灣企業陸續進入世代交替階段，財富管理正從傳統資產配置與投資績效，進一步走向整合家族、企業與跨世代安排的財富治理。中國信託銀行財富管理事業總處副總經理武于程表示，面對外部環境與家族財富結構同步轉變，高資產客戶必須重新思考財富的創造、配置、治理與延續，才能建立跨越世代、持續創造價值的能力。

證券劃撥餘額飆4.6兆新高

台股投資人信心持續升溫，散戶手中銀彈依舊充沛。中央銀行昨（27）日公布，9月全體金融機構證券劃撥存款月底餘額達4兆6,981億元，單月增加1,269億元，再創歷史新高。

立院示警資金外流隱憂

全球供應鏈重組及電子業擴大赴美投資，立法院預算中心示警，近三年企業對外投資規模遠高於僑外來台投資，投資淨匯出金額均逾百億美元，今年前七月更達473億美元，資金外流隱憂，對國內產業及經濟影響亟待正視。

金管會領航 強化資安韌性

隨著AI與金融科技的快速發展，資安韌性已成為金融業在面對網路攻擊與營運中斷威脅時，不可或缺的核心競爭力。由金管會指導，臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所、證券櫃檯買賣中心及集中保管結算所共同主辦的「2026臺灣週：資安韌性與戰略」活動將於11月4日正式登場。

銀行放款、投資增速 衝高

企業資金需求持續升溫，帶動銀行放款與投資成長加速。中央銀行昨（27）日公布，9月底全體貨幣機構放款與投資年增率升至9.79%，創1998年12月以來、近28年新高；其中，對民間部門債權餘額達49.47兆元，再創歷史新高，年增率升至10.71%，創2005年2月以來、近21年新高，顯示企業融資需求強勁，資金動能持續擴大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。