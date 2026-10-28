金管會領航 強化資安韌性

隨著AI與金融科技的快速發展，資安韌性已成為金融業在面對網路攻擊與營運中斷威脅時，不可或缺的核心競爭力。由金管會指導，臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所、證券櫃檯買賣中心及集中保管結算所共同主辦的「2026臺灣週：資安韌性與戰略」活動將於11月4日正式登場。

本次活動聚焦金管會「金融資安韌性發展藍圖」、近期AI應用的風險管理，以及如何應對前沿AI攻擊的防護與挑戰。金管會副主委莊琇媛將親臨致詞，並邀請國內銀行、證券、期貨、保險及投信等金融機構之資安長與高階主管齊聚，共同探討對接國際資安趨勢。

為持續提供民眾安心、便利、穩定不中斷的金融服務，金管會於2020年8月發布「金融資安行動方案」、2022年12月發布「金融資安行動方案2.0」，並於2025年12月進一步發布「金融資安韌性發展藍圖」。該藍圖以「目標治理、全域防護、生態聯防、堅實韌性」為四大核心架構，全面引導金融業提升資安防護力與營運韌性。

此次「資安韌性與戰略」活動，旨在分享我國金融資安韌性發展方向、國際趨勢及實務經驗，並邀集各金融業界資安長共同探討，如何深化資安韌性治理，持續提升金融體系整體的防護與應變能力。

該活動將舉行兩場專題演講。首場由金管會資訊服務處處長林裕泰主講，為業界擘劃「金融資安韌性發展藍圖」的實務執行路徑。內容將深入剖析如何建立「可預測、可防禦、可復原」之金融生態系，並探討前沿AI攻擊等新興資安威脅因應、前瞻防護技術、供應鏈聯防合作及多層次備援演練等當前最關鍵的防禦思維。

第二場專題演講則邀請英國標準協會（BSI）東北亞區董事總經理謝君豪，以「全球資安韌性趨勢洞察與最佳實踐」為題，聚焦當前全球資安威脅、韌性發展趨勢及因應策略。

活動壓軸將舉行「資安韌性與發展」焦點座談，由林裕泰擔任主持人，與談陣容包括謝君豪、中國信託商業銀行資安長吳佑文、群益金鼎證券資安長吳允文及元大人壽資安長林承忠。

透過產官界代表實務交流，探討金融機構如何落實資安韌性治理並與國際標準接軌。