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立院示警資金外流隱憂

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

全球供應鏈重組及電子業擴大赴美投資立法院預算中心示警，近三年企業對外投資規模遠高於僑外來台投資，投資淨匯出金額均逾百億美元，今年前七月更達473億美元，資金外流隱憂，對國內產業及經濟影響亟待正視。

立法院預算中心報告指出，2023至2025年國內廠商對外投資年平均金額達356億美元，遠高於2016至2022年的年平均113億美元，投資金額增加約兩倍。今年前七月對外投資規模再攀升，反映全球供應鏈重組及電子大廠海外布局。

從產業別觀察，2023年起製造業及金融保險業合計占對外投資比重均逾八成。其中電子零組件業受台積電等電子大廠赴美投資帶動，2023、2024年對外投資金額分別達132億美元及241億美元，占整體對外投資比重均逾五成。

美國也成為近年台灣企業最重要的對外投資地區。報告指出，2023、2024年台灣企業赴美投資金額分別達96億美元及141億美元，遠高於2021、2022年平均，反映企業因應地緣政治及美國強化製造業政策，加速調整全球布局。

相較之下，僑外來台投資雖於2026年前七月達139億美元，較2025年同期成長78.13%，主要受數件國際半導體大廠擴大投資帶動，但長期吸引外資仍有改善空間。

此外，報告也指出，2025年僑外來台投資核准件數為2,216件，寫近十年最低；外人直接投資存量占國內生產毛額（GDP）比重，也連續五年被瑞士洛桑管理學院列為台灣競爭力的弱勢項目。

立院預算中心指出，排除陸資來台及對中國大陸投資後，近年除2020、2022年等特定年度外，多數年度均呈投資淨匯出，2023至2025年淨匯出金額更連續超過百億美元，2026年前七月已擴大至473億美元。報告指出，面對企業海外投資快速增加，相關資金流向對國內產業及經濟的影響，亟待正視並妥為因應。

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