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證券劃撥餘額飆4.6兆新高

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台股投資人信心持續升溫，散戶手中銀彈依舊充沛。中央銀行昨（27）日公布，9月全體金融機構證券劃撥存款月底餘額達4兆6,981億元，單月增加1,269億元，再創歷史新高。

儘管股市成交量已連三月下滑，但證券劃撥存款仍維持高檔，融資餘額月底數8,343億元，亦創新高；顯示市場資金並未明顯退潮，散戶「螞蟻雄兵」實力不容小覷；但也需留意融資攀升後，當股市回檔時引發的套牢和斷頭風險。

央行經研處行務委員劉淑敏表示，今年以來，各月證券劃撥存款月底餘額大多維持在4兆元以上，相較去年多數時間處於3兆元水準，今年股市資金與交易活動依然活絡，反映投資人參與市場意願仍高。

央行分析，除散戶對股市仍具信心外，9月也有逾2,000億元企業股利發放，部分資金可能流入證券交割帳戶，推升證券劃撥存款規模。

值得注意的是，9月股市交易結構出現變化。雖全體股市成交值較8月減少，三大市場參與者成交金額同步下滑，但本國自然人及本國法人成交占比雙雙上升。

其中，本國自然人成交占比升至51.1%，連二月回升至五成以上；本國法人占比升至10.5%。反觀僑外法人占比則降至38.3%。

餘額 融資餘額 散戶 央行

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