房貸「天條」壓力大減 國銀不動產比率逾27%首度「掛蛋」

國銀房貸「天條」壓力大減。據金管會統計，9月底國銀不動產放款比率降到23.79%，寫近16年新低，更首度沒有銀行超過27%。

即使9月房貸成長加速，各銀行距30%法定上限仍有充裕空間，房貸承作水位壓力進一步緩解。

從個別銀行來看，今年初仍有五家銀行不動產放款比率介於27%至28%，6月至8月降至僅剩一家，9月更首度掛零，36家國銀全數低於27%，遠離法定30%上限。

依《銀行法》72-2條規定，銀行辦理住宅及企業建築放款總額，不得超過總存款加金融債總額的30%，市場視為不動產放款「天條」。

銀行為避免觸及上限，通常自設28%內部警戒線，也是過去造成房貸額度吃緊的原因之一。

據金管會統計，9月底國銀72-2比率23.79%，月減0.18個百分點，年減1.98個百分點，寫2010年12月以來新低。

比率為何持續探底？關鍵是銀行存款增加速度遠快於不動產放款。

9月底不動產放款餘額15.76兆元，較8月增加約400億元；但總存款加金融債餘額達66.26兆元，單月大增約6,900億元，分母增量是分子的逾17倍，使72-2比率持續下探。

值得注意的是，9月房貸成長反而加速。國銀房貸餘額增至11兆9,561億元，單月增加768億元，高於8月的571億元，年增率更升至5.01%，終結連十個月維持4%區間。

銀行圈指出，去年9月起新青安貸款排除計入72-2分子，加上房市交易降溫、不動產放款增幅放緩，均有助壓低比率。