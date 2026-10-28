建商縮手…建築融資連四減 房貸餘額逾12兆元攀新高

台灣房市呈現「房貸續增、建商縮手」的兩極化現象。中央銀行昨（27）日公布9月消費者及建築貸款餘額統計，購置住宅貸款餘額首度突破12兆元大關，達12.02兆元，攀歷史新高，單月增加770億元，年增5,742億元，年增率升至5.02%，創2025年11月以來新高。

相較之下，建築貸款餘額降至3.39兆元，跌破3.4兆元，年增率為-0.99%，連續四個月負成長，年減幅更下探2016年10月以來、近十年最大減幅。

央行經研處行務委員劉淑敏表示，9月購置住宅貸款餘額無論月增或年增均呈正成長，主要與六都房市交易量回升有關。

不過，今年9月與去年同期的民俗月涵蓋期間不同，今年民俗月天數較去年少11天，也可能造成比較基期差異，因此，房市是否真正回溫，仍須觀察後續數月數據，不能單憑單月房貸成長就認定市場反轉。

值得注意的是，新青安貸款在購屋市場的占比持續提高。央行統計，9月新青安貸款餘額占購置住宅貸款餘額比重升至14.45%，高於8月的14.26%，顯示政策性房貸仍是支撐部分購屋需求的重要力量。

與房貸餘額持續創高形成對比，建築貸款則持續走弱。9月底建築貸款餘額降至3兆3,972億元，較8月減少190億元，創2024年8月以來新低；年增率降至-0.99%，不僅連續四個月呈現負成長，年減幅也擴大至近十年最大。

目前房市呈現軟著陸，但建商態度仍相對保守。從建築貸款餘額持續下降來看，建商對於推案、土地開發及後續資金投入仍審慎，與購置住宅貸款餘額持續增加的情況形成明顯對比。

市場觀察，央行持續實施選擇性信用管制，加上房市交易量、購屋需求及建商對未來市場的預期存在差異，使房市資金呈現不同走勢。一方面，既有購屋需求及新青安貸款支撐房貸餘額續創新高；另一方面，建商融資需求降溫，反映房市開發端仍未明顯回暖。

整體而言，9月房貸餘額首度突破12兆元新高，建築貸款年增卻連續四個月負成長，餘額跌破3.4兆元，顯示住宅市場買方與開發端的資金動能並不一致。未來六都交易量、新青安貸款變化及建築貸款走勢，將是觀察台灣房市後續重要指標。