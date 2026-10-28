銀行放款、投資增速 衝高

企業資金需求持續升溫，帶動銀行放款與投資成長加速。中央銀行昨（27）日公布，9月底全體貨幣機構放款與投資年增率升至9.79%，創1998年12月以來、近28年新高；其中，對民間部門債權餘額達49.47兆元，再創歷史新高，年增率升至10.71%，創2005年2月以來、近21年新高，顯示企業融資需求強勁，資金動能持續擴大。

央行經研處行務委員劉淑敏表示，9月底全體貨幣機構放款與投資年增率上升，主要是對民間部門、公營事業及政府債權的年增率同步提高，反映各部門資金需求均有增加，並非單一產業帶動。

劉淑敏指出，觀察全體貨幣機構放款與投資，資金需求呈現「均沾」現象，政府、公營事業及民間部門都有成長。儘管人工智慧（AI）相關產業是近期企業融資的重要亮點，但放款需求並非集中於AI產業，傳統產業的資金需求也有所增加，顯示整體經濟活動及企業資金調度需求仍具一定動能。

從民間部門來看，9月底債權餘額達49.47兆元，創歷史新高，年增率更升至10.71%，不僅反映企業因應營運、投資及資本支出所需的資金增加，也顯示銀行對民間部門的授信持續擴張。在AI產業快速發展、企業投資需求增加的背景下，相關供應鏈資金需求受到關注，但傳產融資同步成長，也使銀行放款動能更具廣度。

公營事業方面，今年中油、台電及台水等事業的放款均有增加，主要與轉型相關。隨著公營事業推動轉型及相關投資，資金需求也反映在銀行放款統計中。