壽險單月獲利衰退近八成

金管會昨（27）日公布，壽險業9月稅前僅賺129億元、月減近八成，淨值卻逆勢衝上4.44兆元新高，獲利與淨值不同調；產壽險前九月合賺3,977億元、同期新高，全年能否挑戰5,000億元，看第4季股債市臉色。

壽險業7月小虧2億元、8月大賺617億元，9月卻再度踩煞車。主因美債殖利率一路走揚，拖累部分債券投資評價，加上現金股息收入減少，使財務結果利益驟降到38億元，單月縮水逾九成。

不過，累計前九月壽險業仍賺3,523億元，保險服務結果利益1,580億元、財務結果利益2,676億元，顯示投資收益仍是今年獲利衝高的主要推手。

產險業9月稅前盈餘41億元、月減45%，前九月累計454億元，加計壽險後，產壽險前三季合計已賺3,977億元，全年有望續攀顛峰。

壽險獲利與淨值為何不同步？壽險圈指出，關鍵在獲利看投資損益，淨值看資產、負債評價及增資變化。

9月美債殖利率走高、債券價格下跌，使業者帳列PL的債券評價損失，直接吃掉獲利。但淨值則是另一筆帳。多數保險負債及股債券評價變動，不直接影響當期獲利，卻會影響淨值。

9月台債殖利率同步走高，使保險負債端出現評價利益，加上股票評價利益、當月獲利及三商美邦增資挹注，三大利多抵銷了美債跌價損失，使壽險9月雖賺得少，淨值仍逆勢創高。

9月底壽險業淨值4兆4,428億元、月增440億元，連四月站穩4兆元並續創新高。主要受其他綜合損益增加158億元、三商美邦增資160億元，及當月獲利挹注。

壽險圈指出，第4季獲利最大變數是股債市。若年底美國升息預期已提前反映，美債殖利率止漲、台美股市續強，全年有機會挑戰5,000億元；反之，若股債市轉弱，獲利將面臨考驗。

相較獲利波動，抗匯損「水庫」持續墊高。9月底外價金升至7,458億元，加計特別盈餘公積3,651億元，合計1兆1,109億元，月增94億元，續創歷史新高。