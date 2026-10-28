金管會昨（27）日公布今年截至8月底外幣保單新契約保費收入達3,701.51億元，較去年同期成長36%，其中又以傳統型保單2,973.37億元占比達八成為最高，投資型保單達728.14億元，年成長72%為成長率最高，雖然外幣保單新契約保費收入攀升，但在各主要央行吹起升息風之下，外幣保單占整體新契約保費比重僅35.11%，為2019年有統計以來新低。

根據金管會保險局統計，今年前八月外幣保單新契約保費收入占整體新契約比重為35.11%，回顧2019年至2025年同期，該占比分別為40.26%、54.19%、58.04%、57.82%、39.18%、37.01%以及41.34%，今年占比為近年最低，顯示台幣保單相對熱銷。

保險局副局長蔡火炎指出，整體而言，外幣保單新契約保費收入的絕對金額仍在上升，相對來說台幣保單賣得更好，原因之一雖然不排除聯準會升息，可能讓消費者多考慮是否購買外幣保單，但主因仍是保險公司的商品策略與通路合作。