台新銀勇奪期貨鑽石雙獎

台灣期貨交易所昨（27）日舉行第12屆「期貨鑽石獎」頒獎典禮，台新銀行一舉囊括「銀行業交易量鑽石獎」及「財富管理鑽石獎」銀行業第一名兩項殊榮。台新銀行交易量獎項締造「三連霸」紀錄，展現台新銀行長期深耕量化交易策略、精準商品評價與避險增益的卓越成果，也彰顯出持續為台灣衍生性金融商品市場注入充沛動能。

台新銀行總經理林淑真表示，此次榮獲兩項期貨鑽石獎，不僅是對台新銀行長期投入金融創新、深化衍生性金融商品應用及支持市場健全發展的高度肯定。台新銀行積極響應金管會政策，持續將金融專業轉化為本國市場發展動能，落實「留財引資」策略，協助優質資金投資台灣，為建構具台灣特色的「亞洲資產管理中心」貢獻心力。

在量化交易策略方面，近年台灣期貨交易所積極擴展多元化金融商品，其中「個股期貨」的發展尤為亮眼，台新銀行股權交易團隊掌握此一市場趨勢，廣泛運用「個股期貨」在各式的量化交易策略與避險增益中，建立穩健的交易與獲利模式。同時，隨著全球金融科技的蓬勃發展，團隊亦積極導入人工智慧技術，應用於大數據分析、策略開發與投資決策，進一步提升整體交易效能與投資績效。

除了深耕量化交易策略，台新銀行亦洞察財富管理客戶對台股多元配置的需求，依據客戶資產風險屬性及報酬目標，量身規劃台幣計價之股權連結型非保本結構型商品，藉由靈活運用個股期貨「交易成本低、資金運用效率高」的特性進行避險增益，實現客戶資產配置與風險管理的雙贏效益。台新銀行金融市場事業總處執行長詹景翔表示，感謝台灣期交所長期以來在優化交易環境與商品設計上的貢獻。期盼未來在期交所帶領下，進一步提升台灣期貨與衍生性商品市場的國際競爭力，共創多方共贏的全新局面。

展望未來，台新銀行將秉持「投資台灣、放眼國際」的精神，持續強化商品研發、量化交易等核心能力，深化金融專業人才培育，為台灣資本市場的永續發展與創新注入更多動能。