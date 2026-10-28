友邦人壽定期險看顧高齡

據星展基金會《2026無齡社會白皮書》，台灣平均壽命與健康餘命間存在明顯落差。健康風險與財務準備需更早規劃。友邦人壽率先攜手星展銀行（台灣）推出「友邦人壽憶起守護定期保險」，以守護高齡生活品質為核心，納入失智照護保障、特定高齡疾病術後照護等規劃，協助客戶提早補足保障缺口。

友邦人壽總經理侯文成表示：「亞洲正經歷財富成長與高齡化社會同步發展的新時代，當健康與財富成為缺一不可的人生基石，人們需要的不僅是資產累積，更是對未來生活品質的完整準備。友邦人壽秉持協助人們活出健康長久好生活的品牌承諾，很榮幸與星展銀行合作推出這項商品，結合健康保障與財富管理專業，協助客戶建立更全面的保障韌性，從容迎接百歲人生帶來的新機會與新挑戰。」

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，長壽時代，財富管理價值不只在資產增值，更在於協助客戶提早為不同人生階段做好準備。星展以「全方位財富管理規劃」為核心，串聯不同領域專業回應客戶從資產累積、保障到傳承的需求，此次作為首家銀行與友邦人壽推出「憶起守護定期保險」進一步完善高齡階段保障。

「憶起守護定期保險」特色在於提供失智照護保障，當被保險人經診斷確定初次符合保單條款約定之認知功能障礙，於第一至第三保單年度內診斷確定者，可按診斷確定當時累積已繳保險費總和，一次給付「全齡失智照護金」，給付後契約效力終止。

若於第四保單年度起診斷確定者，則按診斷確定當時之保險金額1%逐月給付「全齡失智照護金」，最長可給付十年，協助家庭預作長期照護費用支出安排，減輕照顧壓力。

「憶起守護」亦針對嚴重阿茲海默氏症及嚴重巴金森氏症提供「特定腦部疾病照護金」給付；若因疾病或意外接受人工水晶體植入術、全膝／股關節置換術或人工全膝／髖關節再置換手術，符合保單條款約定之給付條件者，得申請相應術後照護金。

「憶起守護定期保險」同時兼顧保障與資產規劃。被保險人若於契約有效期間且保險年齡達85歲之保單周年日時仍生存，可依約領取滿期保險金；若於契約有效期間內身故則提供身故保險金保障。