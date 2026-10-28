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金總白皮書 建議案縮水
金融建言大縮水。金融總會昨（27）日公布2026年白皮書，建言從期中初稿31項減至26項，壽險董監事鬆綁、境外資金回台2.0等五案退出；但當沖降稅、金融營業稅調降等六項保留。
這五案退出原因不同，其中三案由提案單位主動撤回，一案遭金管會明確表態不參採，另一案則遇財政部持保留意見。最終版仍維持五大主題，具體建議作法從42則減至38則。
壽險業原盼放寬《保險法》第146條之5規定，取消投資公共及社福事業董監事席次不得超過三分之二限制，讓持股比例能反映治理權，避免投資專案公司時須另覓合資對象。但金管會認為，限制主要為避免壽險完全控制被投資公司，防範利益衝突、風險集中及公司治理問題，因此不予參採。
另一項退出的是境外資金回台專法2.0。財政部先前指出，國內資金已相對充裕，若再給予回台資金租稅優惠，恐引發租稅公平、大量資金回流衝擊市場及洗錢防制等疑慮，態度保留。
其餘三項退出建言，包括融資發票作廢即時通知、開放電信業參與跨業防詐，及金融業銀錢收據免徵印花稅，均由提案單位撤回。
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