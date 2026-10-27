金融建言五案退出 壽險董監鬆綁、資金回台2.0為何出局？

金融建言大縮水！金融總會27日公布2026年白皮書，建言從期中初稿的31項減至26項，壽險董監事鬆綁、境外資金回台2.0等五案退出；但當沖降稅、金融營業稅調降等六項租稅訴求仍保留。

這五案退出原因不同，其中三案由提案單位主動撤回，一案遭金管會明確表態不參採，另一案則遇財政部持保留意見。最終版仍維持五大主題，具體建議作法從42則減至38則。

壽險業原盼放寬《保險法》第146條之5規定，取消投資公共及社福事業董監事席次不得超過三分之二限制，讓持股比例能反映治理權，避免投資專案公司時須另覓合資對象。

但金管會認為，限制主要為避免壽險完全控制被投資公司，防範利益衝突、風險集中及公司治理問題，因此不予參採。

另一項退出的是境外資金回台專法2.0。財政部先前指出，國內資金已相對充裕，若再給予回台資金租稅優惠，恐引發租稅公平、大量資金回流衝擊市場及洗錢防制等疑慮，態度保留。

其餘三項退出建言，包括融資發票作廢即時通知、開放電信業參與跨業防詐，以及金融業銀錢收據免徵印花稅，均由提案單位撤回。

其中，融資發票已有查詢機制；電信跨業防詐則考量現行金融業與虛擬資產業者聯防機制仍在建置。印花稅因涉及地方政府重要財源，多數地方政府反對取消，會計師公會決定先行撤案。

不過，金融業爭取降稅並未退燒。最終版仍保留六項租稅建言，其中資本市場三項，包括當沖證交稅1.5‰優惠再延十年至2037年底、檢討期貨交易稅，以及債券ETF停徵證交稅並擴及主動式債券ETF。

另外三項則是銀行及保險本業營業稅由5%降至2%、私募股權基金有限合夥穿透課稅，以及提供國際資產管理與家族辦公室更具吸引力的稅制。

從五案退出、六項租稅訴求留存來看，金融業仍力爭降低交易與經營成本，但涉及產業經營權、租稅公平及政府財源的制度性鬆綁，短期內仍面臨較高政策門檻。