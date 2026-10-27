快訊

金鐘慶功／唐從聖得獎前突接急電 照顧雙親「每周燒10萬」嘆：那幾年滿可怕的

中東緊張局勢露曙光 台指期夜盤大漲500點

人潮擠爆！蔣萬安競總成立後首場掃夜市 支持者超熱情宛如「大進場」

聽新聞
0:00 / 0:00

消費者權益報導獎經濟日報入圍2項 聚焦AI代理與醫療險理賠爭議

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導

2026年消費者權益報導獎公布入圍名單，經濟日報資深記者邱金蘭以「AI代理風險多」、「醫療險賠不賠」兩件作品，入圍平面及網路（文字）類即時報導獎；同時，聯合報也以「揭開叫車平台安全漏洞」入圍。

全球AI代理風潮正熱，AI代理不僅能協助投資人買賣股票等金融商品，也能代為購物消費。隨著AI代理逐漸融入金融與消費場景，投資人保護及消費者權益問題日益受到關注，金融機構如何在運用AI代理提升服務效率的同時，維護金融消費者權益，也面臨新的挑戰。

「AI代理風險多」系列報導從AI代理買股票、刷信用卡等應用場景切入，探討金融機構從KYC（認識你的客戶）走向KYA（認識你的AI代理）所面臨的挑戰，並進一步分析AI代理帶來的消費者權益問題，以及投資人與消費者應如何自保，規畫三篇系列報導，完整剖析AI代理時代的金融風險與因應之道。

隨著醫療科技進步，一日手術逐漸普及，過去需要住院的手術，現在可能透過門診方式完成；新式醫療技術的必要性，也因此成為保險理賠爭議的焦點。尤其過去以住院為理賠條件的舊保單，在醫療模式改變下，衍生出不少理賠爭議，醫療必要性爭議更躍居金融消費評議中心爭議類型之首。

「醫療險賠不賠」聚焦醫療科技進步與保險理賠條件之間的落差，採訪學者專家，探討保險公司與保戶如何面對理賠爭議，並進一步提出可能的解決之道。

AI 代理投資風險多專題

AI 代理投資 1／AI 代理幫忙買股票、刷信用卡 從 KYC 到 KYA 金融機構面臨哪些挑戰？

AI 代理投資 2／技術走在法律前面 說好投資停利卻未執行、AI 代理失靈銀行可以不賠？

AI 代理投資 3／AI 帶動台股往前衝、消費者權益保障不明 投資人有 3 大自保之道

醫療保險賠不賠專題

醫療險賠不賠 1／骨頭毛病都打 PRP？醫生處方保險公司不理賠 必要性醫療爭議衝上第一名

醫療險賠不賠 2／該聽哪一位醫生？法官見解不同 保險拒賠民眾也有委屈

醫療險賠不賠 3／買保險不是為了生病賺錢 把理賠金給醫院有助解決亂象？

理賠 消費者 醫療險

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

行銷科技新創Omnichat獲千萬美元A輪融資 加速全球布局

Anthropic上市文件近百頁談風險 從台積電供應到AI威脅人類生存

豪砸30億美元！輝達入股Meta 攜手擴大AI代理Muse合作

Meta增資950億美元...激勵盤前上漲1.6% 輝達等三晶片巨頭捧場

相關新聞

外資近四個月淨匯出543億美元 央行：遠超上半年

外資撤離台灣的速度明顯加快。中央銀行提交立法院的業務報告揭露，今年上半年外資淨匯出233億美元，但7月1日至10月21日不到四個月，淨匯出金額已達543億美元，不但超過上半年兩倍，若以每月平均計算，匯出速度更增至上半年的近四倍，成為新台幣下半年貶值的重要壓力。

颱風假與股市交易脫鉤？ 金管會持續研議中

薔琵颱風剛過，立委關心，颱風假與股市交易脫鉤的機制，研議進度如何。行政院長卓榮泰表示，要考慮各方面技術是否成熟，也要考慮市場機制，所以還要進一步的研議。金管會主委彭金隆表示，已請相關交易所去蒐集各國資料，研究各國面對天災事故如何因應股市，持續研議中。

消費者權益報導獎經濟日報入圍2項 聚焦AI代理與醫療險理賠爭議

2026年消費者權益報導獎公布入圍名單，經濟日報資深記者邱金蘭以「AI代理風險多」、「醫療險賠不賠」兩件作品，入圍平面及網路（文字）類即時報導獎；同時，聯合報也以「揭開叫車平台安全漏洞」入圍。

內部資料暴露外部網站遭金管會開罰 遠東銀：將辦理改善事宜

遠東商銀因內部資訊上傳於外部網站涉及缺失，27日遭到金管會祭出裁罰新台幣200萬元。對此，遠東商銀發布重訊表示，本公司將依主管機關指示辦理改善事宜，公司營運一切正常。

友邦人壽攜手星展銀行推「憶起守護定期保險」 陪伴客戶迎向樂齡新生活

台灣已正式邁入超高齡社會，當活得更久成為常態，如何兼顧健康、照護與財務保障，也成為長壽時代的重要課題。根據星展基金會攜手銀天下發布的「2026無齡社會白皮書」，台灣的平均壽命與健康餘命之間存在明顯落差，反映隨著壽命延長，老後可能面臨的健康風險與相關財務準備，需要更早納入規劃。因此，友邦人壽攜手星展銀行，推出「友邦人壽憶起守護定期保險」，以守護高齡生活品質為核心，納入失智照護保障、特定高齡疾病術後照護等規劃，協助客戶提早補足保障缺口。

外幣保單前八月賣破3,700億元 占整體比重卻降至8年新低

金管會公布今年截至8月底外幣保單新契約保費收入達3,701.51億元，較去年同期成長36%，其中又以傳統型保單2,973.37億元占比達8成為最高，投資型保單達728.14億元，年成長72%為成長率最高，雖然外幣保單新契約保費收入攀升，但在各主要央行吹起升息風之下，外幣保單占整體新契約保費比重僅35.11%，為2019年有統計以來新低。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。