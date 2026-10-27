消費者權益報導獎經濟日報入圍2項 聚焦AI代理與醫療險理賠爭議

2026年消費者權益報導獎公布入圍名單，經濟日報資深記者邱金蘭以「AI代理風險多」、「醫療險賠不賠」兩件作品，入圍平面及網路（文字）類即時報導獎；同時，聯合報也以「揭開叫車平台安全漏洞」入圍。

全球AI代理風潮正熱，AI代理不僅能協助投資人買賣股票等金融商品，也能代為購物消費。隨著AI代理逐漸融入金融與消費場景，投資人保護及消費者權益問題日益受到關注，金融機構如何在運用AI代理提升服務效率的同時，維護金融消費者權益，也面臨新的挑戰。

「AI代理風險多」系列報導從AI代理買股票、刷信用卡等應用場景切入，探討金融機構從KYC（認識你的客戶）走向KYA（認識你的AI代理）所面臨的挑戰，並進一步分析AI代理帶來的消費者權益問題，以及投資人與消費者應如何自保，規畫三篇系列報導，完整剖析AI代理時代的金融風險與因應之道。

隨著醫療科技進步，一日手術逐漸普及，過去需要住院的手術，現在可能透過門診方式完成；新式醫療技術的必要性，也因此成為保險理賠爭議的焦點。尤其過去以住院為理賠條件的舊保單，在醫療模式改變下，衍生出不少理賠爭議，醫療必要性爭議更躍居金融消費評議中心爭議類型之首。

「醫療險賠不賠」聚焦醫療科技進步與保險理賠條件之間的落差，採訪學者專家，探討保險公司與保戶如何面對理賠爭議，並進一步提出可能的解決之道。

AI 代理投資風險多專題

AI 代理投資 1／AI 代理幫忙買股票、刷信用卡 從 KYC 到 KYA 金融機構面臨哪些挑戰？

AI 代理投資 2／技術走在法律前面 說好投資停利卻未執行、AI 代理失靈銀行可以不賠？

AI 代理投資 3／AI 帶動台股往前衝、消費者權益保障不明 投資人有 3 大自保之道

醫療保險賠不賠專題

醫療險賠不賠 1／骨頭毛病都打 PRP？醫生處方保險公司不理賠 必要性醫療爭議衝上第一名

醫療險賠不賠 2／該聽哪一位醫生？法官見解不同 保險拒賠民眾也有委屈

醫療險賠不賠 3／買保險不是為了生病賺錢 把理賠金給醫院有助解決亂象？