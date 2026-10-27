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內部資料暴露外部網站遭金管會開罰 遠東銀：將辦理改善事宜

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
遠東商銀因內部資訊上傳於外部網站涉及缺失，27日遭到金管會祭出裁罰新台幣200萬元。聯合報系資料照
遠東商銀因內部資訊上傳於外部網站涉及缺失，27日遭到金管會祭出裁罰新台幣200萬元。聯合報系資料照

遠東商銀因內部資訊上傳於外部網站涉及缺失，27日遭到金管會祭出裁罰新台幣200萬元。對此，遠東商銀發布重訊表示，本公司將依主管機關指示辦理改善事宜，公司營運一切正常。

金管會銀行局27日公告，遠東商銀違反事實理由在於，資訊人員在自行開發系統過程中，將員工公務聯絡等內部資料傳輸至行外私人電腦，並使用外部網站進行程式測試，導致內部資料暴露於外部網站，顯示該行對資訊安全及內部資料管理機制，核有未完善建立及未確實執行內部控制及稽核制度的情事。

金管會指出，此舉缺失已違反銀行法第45條之1第1項規定，依同法第129條第7款規定，核處罰鍰新台幣200萬元整。

對此，遠東商銀發布重訊回應，將依主管機關意見辦理相關改善事宜，公司營運一切正常。另外，所述的資訊安全及內部資料管理機制，經評估對本公司財務及業務營運無重大影響。

遠東銀 金管會 銀行法

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