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友邦人壽攜手星展銀行推「憶起守護定期保險」 陪伴客戶迎向樂齡新生活

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
友邦人壽攜手星展銀行，推出「友邦人壽憶起守護定期保險」，以守護高齡生活品質為核心，納入失智照護保障、特定高齡疾病術後照護等規劃，協助客戶提早補足保障缺口。圖為友邦人壽總經理侯文成。圖／友邦人壽提供
友邦人壽攜手星展銀行，推出「友邦人壽憶起守護定期保險」，以守護高齡生活品質為核心，納入失智照護保障、特定高齡疾病術後照護等規劃，協助客戶提早補足保障缺口。圖為友邦人壽總經理侯文成。圖／友邦人壽提供

台灣已正式邁入超高齡社會，當活得更久成為常態，如何兼顧健康、照護與財務保障，也成為長壽時代的重要課題。根據星展基金會攜手銀天下發布的「2026無齡社會白皮書」，台灣的平均壽命與健康餘命之間存在明顯落差，反映隨著壽命延長，老後可能面臨的健康風險與相關財務準備，需要更早納入規劃。因此，友邦人壽攜手星展銀行，推出「友邦人壽憶起守護定期保險」，以守護高齡生活品質為核心，納入失智照護保障、特定高齡疾病術後照護等規劃，協助客戶提早補足保障缺口。

友邦人壽總經理侯文成表示，亞洲正經歷財富成長與高齡化社會同步發展的新時代，當健康與財富成為缺一不可的人生基石，人們需要的不僅是資產累積，更是對未來生活品質的完整準備。

星展銀行總經理黃思翰指出，長壽時代，財富管理的價值不只在於資產增值，更在於協助客戶提早為不同人生階段做好準備。星展以「全方位財富管理規劃( Wealth Continuum )」為核心，串聯不同領域的專業，回應客戶從資產累積、保障到傳承的需求，此次作為首家銀行與友邦人壽推出「憶起守護定期保險」，正是進一步完善高齡階段的保障布局，讓財富管理更貼近客戶完整的人生規劃。

「憶起守護定期保險」特色之一在於提供失智照護保障，當被保險人經診斷確定初次符合保單條款約定之認知功能障礙，於第一至第三保單年度內診斷確定者，可按診斷確定當時之累積已繳保險費總和，一次給付「全齡失智照護金」，給付後契約效力終止；若於第四保單年度起診斷確定者，則按診斷確定當時之保險金額1%逐月給付「全齡失智照護金」，最長可給付10年，協助家庭預作長期照護費用支出安排，減輕照顧壓力，讓被保險人有更多資源維持生活品質與自主性。

除了失智的照護之外，「憶起守護定期保險」亦將高齡生活中常見的健康需求納入保障範圍。針對嚴重阿茲海默氏症及嚴重巴金森氏症提供「特定腦部疾病照護金」之給付；若因疾病或意外接受人工水晶體植入術、全膝/股關節置換術或人工全膝/髖關節再置換手術，符合保單條款約定之給付條件者，得申請相應的術後照護金，協助保戶因應醫療或復原期間的相關支出需求。

值得一提的是，「憶起守護定期保險」同時兼顧保障與資產規劃功能。被保險人若於契約有效期間且保險年齡達85歲之保單周年日時仍生存，可依約領取滿期保險金；若於契約有效期間內身故，則提供身故保險金保障，協助保戶在健康照護規劃之外，亦能兼顧家庭責任與資產安排需求。

以50歲女性投保「友邦人壽憶起守護定期保險」為例，保險金額新台幣500萬元、繳費10年，原始年繳保費30萬元，適用自動轉帳1%折扣後，實際年繳保費為297000元，10年累積總繳保費297萬元。若保戶於契約有效期間內發生接受人工水晶體植入術、人工膝關節置換手術、符合認知功能障礙及罹患嚴重巴金森氏症等保單條款約定情況，可分別領取相關照護保險金，累計給付金額最高可達650萬元。

友邦人壽 保險 星展銀行

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