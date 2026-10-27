外幣保單前八月賣破3,700億元 占整體比重卻降至8年新低

金管會公布今年截至8月底外幣保單新契約保費收入達3,701.51億元，較去年同期成長36%，其中又以傳統型保單2,973.37億元占比達8成為最高，投資型保單達728.14億元，年成長72%為成長率最高，雖然外幣保單新契約保費收入攀升，但在各主要央行吹起升息風之下，外幣保單占整體新契約保費比重僅35.11%，為2019年有統計以來新低。

根據金管會保險局統計，今年前八月外幣保單新契約保費收入占整體新契約比重為35.11%，回顧2019年至2025年同期，該占比分別為40.26%、54.19%、58.04%、57.82%、39.18%、37.01%和41.34%，今年占比為近年最低，顯示台幣保單相對熱銷。

保險局副局長蔡火炎指出，整體而言，外幣保單新契約保費收入的絕對金額仍在上升，相對來說台幣保單賣得更好，原因之一雖然不排除聯準會升息，可能讓消費者多考慮是否購買外幣保單，但主因仍是保險公司的商品策略與通路合作。

進一步觀察外幣保單的銷售情形，金管會統計，仍以美元保單銷售為大宗，美元保單新契約保費收入為114.85億美元，其中投資型保單約22.22億美元、傳統型保單約92.63億美元，對比去年同期分別成長34%、74%和27%。

蔡火炎表示，美元投資型保單年成長主因是部分保險公司與銀行通路合作推出新保單帶動買氣所致，但若8月與7月相比，買氣反而下降，主因是股市震盪，保戶對美元計價商品投保意願下滑；美元傳統型保單方面，今年前八月銷售較去年同期增加，主因是保險業者推出美元利變型和分紅保單增加買氣所致，不過，8月仍呈現單月遞減，主因是美國股匯市波動，導致消費者做其他布局，購買意願降低。

其他幣別方面，金管會統計，今年前八月澳幣保單合計新契約保費收入達1.09億澳元，其中投資型保單為0.69億澳元、傳統型保單為0.4億澳元，分別較去年同期減少46%、15%和67%；人民幣保單新契約保費收入為0.94億人民幣，其中投資型保單為0.77億人民幣、傳統型保單為0.17億人民幣，分別年減16%、5%和45%。

蔡火炎分析，澳幣投資型保單銷售下滑主因是部分市場資金偏向美元資產，澳幣投資型保單吸引力相對下降；澳幣傳統型保單銷售下滑則是因保戶偏好投資型保單或其他布局而受影響；至於人民幣傳統型保單銷售下滑則與中國大陸經濟表現疲軟，導致吸引力下滑有關。

金管會表示，外幣保險商品之保險費、保險給付、保險單借款、費用等相關款項收付之幣別皆為外幣，受益人未來領取保險金時有可能因保單計價之外幣貶值，導致結匯為新台幣後產生匯損，提醒消費者購買時應特別注意匯率風險，同時亦應審慎評估保單保障範圍是否符合自身需求及匯率風險承受能力，以及未來是否確有外幣需求等因素納入通盤考量。