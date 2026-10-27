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台幣轉升收32.452元 匯銀預估本周走勢偏弱

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
美元指數重返102大關，新台幣27日以32.53元、貶值2.2分開出後，一度貶至32.604元，午盤過後則扭轉弱勢彈升，終場以收在32.452元，升5.6分，台北及元太外匯市場總成交金額34.36億美元。聯合報系資料照
美元指數重返102大關，新台幣27日以32.53元、貶值2.2分開出後，一度貶至32.604元，午盤過後則扭轉弱勢彈升，終場以收在32.452元，升5.6分，台北及元太外匯市場總成交金額34.36億美元。聯合報系資料照

美元指數重返102大關，新台幣27日以32.53元、貶值2.2分開出後，一度貶至32.604元，午盤過後則扭轉弱勢彈升，終場以收在32.452元，升5.6分，台北及元太外匯市場總成交金額34.36億美元。

匯銀交易員表示，早盤外資、進出口商呈現雙向，主要消化四天連假，波動性也相對大，午盤過後，外資則偏向匯入，整體來看，由於是連假過後的首個交易日，單日成交量自然也相對明顯。

交易員指出，由於台幣已在上周觸及今年低點，拉長時間也同樣是相對低點，因此通常會有部分資金配置的買盤進場，另外，出口商月底拋匯需求也可能為匯價提供有力支撐，「有機會讓台幣沒這麼弱」，預期本周新台幣匯價仍維持低檔震盪，區間價位預估落在32.3至32.6。

隨著本周將迎來超級央行周，儘管市場普遍預期美國聯準會、日本及歐洲央行將按兵不動，匯銀人士表示，市場關切主要央行對於高油價態度及通膨看法，另外，美國本周也將公布PCE數據，通膨數據究竟有所趨緩或高於預期，將成為主要觀察重點。

匯銀人士則指出，近期全球科技股因AI類股估值偏高及融資風險疑慮，股市面臨修正，外資連續賣超台股並匯出，使得台幣走勢持續面臨壓力；不過本周適逢月底，預計匯價逢高仍持續有出口商拋售美金的需求，將限制台幣走貶幅度，整體預估本周台幣走勢仍呈現偏弱格局。

匯銀 台幣 外匯市場 美國聯準會

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