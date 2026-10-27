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連假後股匯齊揚 新台幣貶轉升收32.452元

中央社／ 台北27日電
新台幣兌美元上午仍在消化上週外資賣超台股後的匯出壓力，一度貶破32.6元價位，隨後跌幅收斂，震盪翻揚，終場收在32.452元，升值5.6分，台北及元太外匯市場總成交金額34.36億美元。記者黃仲明／攝影
新台幣兌美元上午仍在消化上週外資賣超台股後的匯出壓力，一度貶破32.6元價位，隨後跌幅收斂，震盪翻揚，終場收在32.452元，升值5.6分，台北及元太外匯市場總成交金額34.36億美元。記者黃仲明／攝影

光復節連假過後的首個交易日，股匯市雙雙小幅收紅。新台幣美元上午仍在消化上週外資賣超台股後的匯出壓力，一度貶破32.6元價位，隨後跌幅收斂，震盪翻揚，終場收在32.452元，升值5.6分，台北及元太外匯市場總成交金額34.36億美元。

股匯市因颱風與光復節連假連休4天，期間美股費半22日挫跌6.72%，隨後兩個交易日反彈。台股今天早盤一度漲逾500點，不過指數開高走低，終場漲54.8點，收在46096.23點。

外資今天延續賣超態勢，連續2個交易日賣超台股，不過金額縮減至新台幣81.04億元，相較於上週大砍台股動輒700、800億元的規模，賣壓明顯收斂。

新台幣兌美元今天以32.53元開盤後，受到美元走強及外資匯出影響，貶至盤中低點32.604元，不過出口商迅速進場拋匯，貶幅逐步收斂，午後更由貶翻升，終場收在最高32.452元。

外匯交易員指出，上週外資重砍台股後匯出，部分賣壓已提前消化，加上月底出口商拋匯需求浮現，為匯價提供有力支撐。短線而言，如果台股能夠持穩，外資賣超及匯出壓力減輕，有助新台幣重回區間整理格局。

不過外匯交易員也說，市場對AI巨額投資及融資風險的疑慮持續升溫，削弱股市上攻動能，市場觀望氣氛轉濃。隨著本週迎來超級央行週，投資人轉而聚焦主要央行利率決策，儘管市場普遍預期美國聯準會將按兵不動，但聯準會主席華許釋出的政策訊號，仍是牽動後續金融市場走勢的關鍵。

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