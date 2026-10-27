最新金融建言白皮書出爐 金融業使用AI受到高度聚焦

金融總會今日發布115年金融建言白皮書，今年有5大金融建言主題，包括「提升金融韌性與風險監理」、「健全金融市場發展與業務創新」、「促進金融科技發展與創新應用」、「落實金融永續與促進社會公益」及「調適金融監理制度與相關法規」等，共提出26項建言議題、38則具體建議作法，金融機構使用AI尤其成為今年的討論重點。

今年白皮書特別就推動台灣金融機構高效使用人工智慧議題，從國際人工智慧發展現況及未來趨勢、人工智慧為金融機構帶來的效益、如何提升金融機構運用人工智慧的效率等面向，進行深入探討。此外，在建言中亦建議建置「跨業資料可信交換與應用機制」，促進金融業與科技、電信、產業資料的法令遵循運用，以強化金融服務創新。

金融建言白皮書分析最新的國內情勢指出，全球政經局勢變化，諸如貿易政策變動、地緣政治風險、區域間復甦步調迥異等經濟干擾因素，加上各國中央銀行貨幣政策角力，這是未來要面對的重要變數，即使國內經濟情勢及經營環境等尚屬樂觀，仍不容忽視當前環境所帶來的挑戰。因此建議未來朝11個面向來努力，包括：

一、關注全球總體經濟前景變化，並因應金融科技帶來之營運挑戰。 二、為深化發展全方位信託業務，需修正相關法令以發揮影響力。 三、全面推動私人銀行業務，聚焦發展台灣特色之亞洲資產管理中心。 四、穩定幣應用場景之業務試辦亟待開放，以啟動支付創新進程。 五、上市櫃公司營業利益大幅成長，證券市場表現熱絡。 六、推動「亞洲創新籌資平臺」計畫，持續精進我國資本市場。 七、強化公開發行公司永續揭露，增加投資人信心。 八、壽險業避險成本挑戰與資本韌性強化策略。 九、亞洲資產管理中心啟動與保險業法規調適。 十、數位保險公司開放與電子商務規範優化。 十一、解約金強制執行爭議與新法制保障。

五大面向的建言主題則包括：

一、提升金融韌性與風險監理：

建請加速推動RWA 相關分類指引與立法；修正「平均地權條例」明定採信託方式作為預售屋履約保證機制者，於賣方破產時，該信託財產不屬於其破產財團，且買方就其所繳價金所產生之債權，有優先於賣方其他債權人受償之權利，以強化保障消費者權益；建置「跨業資料可信交換與應用機制」，促進金融業與科技、電信、產業資料之法令遵循運用，以強化金融服務創新等5項措施。

二、健全金融市場發展與業務創新：

建請修正勞工退休金條例，建置公、民營併存之勞工自選投資機制；擴大金融機構合作推廣適用對象與服務項目，開放經核准辦理家族辦公室整合顧問業務之證券投資顧問公司，得申請他業金融商品之合作推廣；放寬外匯證券商之「客戶外幣專戶」投資人可辦理入金業務範圍；釐清家族辦公室是否產生營業代理人與實質管理處所之疑義，並於亞資中心專法訂定優化稅制，以達到吸引國際資產管理與家族辦公室來台經營之政策目標等6項措施。

三、促進金融科技發展與創新應用：

建議以API（應用程式介面）方式串接查詢司法院「家事事件公告專區」受監護（輔助）宣告資料；建請財金公司建置全國性「外幣」繳費平台，或開放「全國繳費網（e‑Bill）」以外幣繳付外幣商品功能，以支援外幣保單與跨機構外幣扣款之統一化收費機制；研議推動保單存摺資料可攜機制，強化保戶資料自主與服務便利性等5項措施。

四、落實金融永續與促進社會公益：

建議推動公共工程保單無紙化及保單對保機制優化；建立產物保險業與勞動部保險資料串接機制，提升理賠身分查核效率；開放保險業投資及設立住宿式長照機構，並建立分層收費及試辦機制等4 項措施。

五、調適金融監理制度與相關法規：

建請延續停徵以債券為主要投資標的之上市及上櫃指數股票型基金的證券交易稅及將以債券為主要投資標的之主動式交易所交易基金併入暫停課徵證券交易稅的適用範圍；金融機構各業別適用雲端服務委外相關規範的遵循標準拉齊；建議上市櫃現股當沖證交稅率1.5‰延長實施年限至126年底；建議於亞資中心專法中訂定適用私募股權基金的有限合夥穿透課稅制度，以有利於募集國際資金來台，提升資產管理規模等6項措施。