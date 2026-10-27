颱風假與股市交易脫鉤？ 金管會持續研議中

薔琵颱風剛過，立委關心，颱風假與股市交易脫鉤的機制，研議進度如何。行政院長卓榮泰表示，要考慮各方面技術是否成熟，也要考慮市場機制，所以還要進一步的研議。金管會主委彭金隆表示，已請相關交易所去蒐集各國資料，研究各國面對天災事故如何因應股市，持續研議中。

立法院會27日邀請卓榮泰報告「2027年度中央政府總預算案」。

立委林德福質詢關切，近日又遇到颱風來襲，許多縣市停止上班上課讓民眾避災；至於股市是否正常交易，目前研議的進展如何？

彭金隆答詢表示，立法院7月14日時，有委員詢問「颱風假可不可以跟股市交易脫鉤？」卓揆有指示說可研議，但是要尊重這個央氣象署的氣象資訊。後來，金管會有請相關交易所去蒐集各國資料，開始去研究各國對於天災事故，如何因應股市，正在持續研議中。

彭金隆提到，資本市場過去有很多議題，不只討論颱風假的時候是不是要開市，還包括像過去T+2，或延長股市交易時間等，這些都是過去眾所矚目的公共議題。金管會都有在很多場合公開說明，現階段研究的進度。

卓榮泰指出，遇到天災、颱風時，最重要、最優先要注意的是國人的安全。在安全的考量下，才能去做其他的研議。

有關颱風假是否跟股市交易脫鉤，卓榮泰回顧道，當時產生這個議題的討論背景，是因為台北市政府放了「颱風準備假」，讓整個社會停頓下來，但當天卻沒有颱風的狀況出現，所以大家才討論說，那是不是應該更嚴謹一點？這方向，他想大家都會接受。

卓榮泰提到，更嚴謹更科學，一方面是，如果氣象署的資訊更正確，讓大家能夠正確判斷最好。或整個交易的技術，除了人為之外，還能有更多科技的技術參與，採用更多數據上的技術來達成交易的過程，這也可以。

至於是不是已經達到那麼成熟的階段，卓榮泰認為，目前還可以考慮。另外就是市場機制也要考慮到，如果各地都放假、台北沒放假，或各地沒放假、台北有放假，那這個情況也會變得非常複雜，所以還要進一步的研議。

另外，林德福詢問，燃氣50%、燃煤20%、再生能源30%的能源政策要不要調整？

卓榮泰說明，台灣正在進行第二次能源轉型，之後調新的比例，希望盡量把綠能、再生能源往上增加。至於燃氣50%，也顧慮到整個氣的來源、安全處放，以及能否「以氣換煤」換上新天然氣發電機組，在工程時序上能否完全達到，這是目前在努力的過程。

林德福也問，台電長期電源開發規劃，從2026年到2034年的規劃，全部都是新增燃氣發電廠，為何台電不修改長期電源開發規劃，重新納入核能發電？

卓榮泰表示，核能重啟，現在還在討論中，社會沒有共識。而且現階段最優先要做的，就是把舊有的核電廠除役，並且克服核廢料的問題。台灣風電裝置能量，已經在全世界高居第五名，去年一整年是全世界第三名的增加量。另設立司法檢察平台處理弊案，才能讓風電、光電發展。