金價4,000美元保衛戰 臺銀：持續下探或反彈視聯準會會議釋出訊號

金價今日再度跌破4,000美元大關，國銀指出，先觀察可否於3,950美元附近取得支撐。本周將召開聯準會FOMC會議及公布美國PCE數據，如FOMC聲明釋出鷹派訊號，或PCE數據超出預期，金價將進一步承壓，4,000美元若跌破恐將持續下探。

臺銀金市報告回顧，上周中東地緣政治緊張局勢升溫，油價上行導致市場對能源驅動型通膨的擔憂，增加聯準會收緊貨幣政策的壓力，壓抑金價陸續跌破4,100美元及4,000美元整數關卡，寫近三個月新低。

展望本周觀察重點，臺銀指出，觀察技術線型及指標，目前金價短期均線轉向下彎，MACD柱狀體由正轉負，整體技術型態偏弱，先觀察可否於3,950美元附近取得支撐。本周將召開聯準會FOMC會議及公布美國PCE數據，如FOMC聲明釋出鷹派訊號，或PCE數據超出預期，金價將進一步承壓，4,000美元若跌破恐將持續下探；若聲明偏向鴿派，降低市場升息預期，或PCE數據顯示通膨趨緩，金價有機會開啟反彈，尋求站回至月線4,120美元以上。