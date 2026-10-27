9月存款不足退票張數比為0.08％ 存款不足退票金額比為0.40％

薔琵颱風剛過，立委關心，颱風假與股市交易脫鉤的機制，研議進度如何。行政院長卓榮泰表示，要考慮各方面技術是否成熟，也要考慮市場機制，所以還要進一步的研議。金管會主委彭金隆表示，已請相關交易所去蒐集各國資料，研究各國面對天災事故如何因應股市，持續研議中。

2026-10-27 17:07