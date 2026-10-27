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9月存款不足退票張數比為0.08％ 存款不足退票金額比為0.40％

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
央行公布9月存款不足退票張數比為0.08％，存款不足退票金額比為0.40％。中央社
央行公布9月存款不足退票張數比為0.08％，存款不足退票金額比為0.40％。中央社

央行公布9月存款不足退票張數比為0.08％，存款不足退票金額比為0.40％。

9月票據交換張數為401萬1,614張，較8月增加0.66％，票據交換金額為1兆154億元，較8月減少3.99％。

9月存款不足毛退票張數共計3,271張，占票據交換張數之比率為0.08％，與8月相同；存款不足毛退票金額41億元，占票據交換金額之比率為0.40％，較8月增加0.04個百分點，主要係9月大戶註退票增加所致。

9月公司戶退票張數占全體退票張數之比重較8月增加0.59個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額之比重較8月增加17.94個百分點；個人戶則呈反向同幅度變動。

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