9月M1B、M2年增率雙升 分別為7.20%及7.24%

央行今公布9月日平均貨幣總計數M1B及M2年增率，分別上升為7.20%及7.24%。M2年增率上升主要係放款與投資年增率上升，及企業海外籌資資金暫泊。累計本年1至9月平均M1B及M2年增率分別為7.65%及6.69%。

9月底全體貨幣機構放款與投資月增率（以成本計價）為0.77%；年增率由上月底之9.43%上升為9.79%，主要係對民間部門、公營事業及政府債權年增率均上升。若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列之催收款及轉銷呆帳金額，則調整後全體金融機構放款與投資年增率為8.06%，高於上月底之7.69%。