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全球經濟前景面臨4大不確定性 央行示警AI融資風險

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
央行提醒，若AI未來獲利與投資回報不如預期，資產重估與信用風險可能相互傳遞，放大金融市場波動並抑制AI投資。聯合報系資料照
央行提醒，若AI未來獲利與投資回報不如預期，資產重估與信用風險可能相互傳遞，放大金融市場波動並抑制AI投資。聯合報系資料照

近期全球科技股因AI類股估值偏高及融資風險疑慮，股市面臨修正。中央銀行總裁楊金龍28日將赴立法院財政委員會進行業務報告，根據書面報告資料，央行提醒，若AI未來獲利與投資回報不如預期，資產重估與信用風險可能相互傳遞，放大金融市場波動並抑制AI投資。

受惠於全球AI 基礎設施相關硬體需求殷切，帶動台灣相關供應鏈出口與民間投資大幅成長，根據央行預估，今年經濟成長率預測值可達11.48%，不過，近期市場對AI鉅額資本支出的投資回報產生疑慮，也引發科技股大幅回檔。

央行此次書面報告也特別示警AI風險，並列為影響全球經濟前景的諸多不確定因素之一；其他不確定性因素還包含地緣政治及氣候變遷、主要國家財政壓力升高、主要央行貨幣政策趨向緊縮，最後則是AI投資回報不確定性及融資風險升高。

央行指出，美國主要雲端服務商（CSP）持續擴大資本支出，但也面臨電力、設備供應、居民抗議聲浪及地方政府審查等瓶頸，可能延後資料中心啟用；同時，新興雲端業者及資料中心開發商愈加仰賴私募信貸、資產擔保融資及特殊目的公司（SPV）等融資方式，槓桿與融資複雜度上升。

央行提醒，若AI未來獲利與投資回報不如預期，資產重估與信用風險可能相互傳遞，放大金融市場波動並抑制AI投資。

央行 全球經濟 風險 AI 楊金龍

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