外資近四個月淨匯出543億美元 央行：遠超上半年

外資撤離台灣的速度明顯加快。中央銀行提交立法院的業務報告揭露，今年上半年外資淨匯出233億美元，但7月1日至10月21日不到四個月，淨匯出金額已達543億美元，不但超過上半年兩倍，若以每月平均計算，匯出速度更增至上半年的近四倍，成為新台幣下半年貶值的重要壓力。

央行報告將今年股匯市分成兩個階段。上半年美元指數上漲2.91%，新台幣對美元貶值1.25%，外資賣超台股261億美元、淨匯出233億美元；7月起至10月21日，美元指數僅上漲0.56%，新台幣貶幅卻擴大至2%，外資賣超台股387億美元，淨匯出達543億美元。

兩階段合計，外資今年截至10月21日累計淨匯出776億美元。尤其下半年美元指數漲幅遠低於上半年，新台幣貶勢卻更明顯，顯示除國際美元走強外，台股資金撤離與換匯需求，也是影響匯率的重要因素。

央行指出，7月以來中東衝突再度升溫，全球AI與半導體類股遭遇賣壓，加上美國9月升息、通膨高於預期，市場認為聯準會年底仍可能升息，促使外資賣出台股並匯出資金。外資除調整持股，也有獲配股利匯出的需求，進一步增加匯市美元需求。

面對資金流出，央行已在上半年進場淨賣匯170.4億美元，以維持匯市運作秩序。至於7月後究竟賣出多少美元，這份報告並未揭露，但外資淨匯出規模大幅擴增，顯示匯市承受的資金外流壓力已明顯升高。