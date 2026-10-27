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證券市場競爭加劇 惠譽調降亞東證評等至BB展望穩定

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

惠譽國際信用評等公司將台灣亞東證券股份有限公司（亞東證）的長期發行人違約評等自BB+調降至BB，並將其國內長期評等自A-(twn)調降至BBB+(twn)。評等展望為穩定。惠譽同時確認其短期發行人違約評等為B，以及國內短期評等為F1(twn)。

此次評等調降反映台灣證券市場結構的變化及競爭加劇，預期這些因素將使亞東證未來數年恢復其市場地位的能力面臨一定限制。大型證券商受惠於較完整的集團生態系，可望支持其取得機構法人資金流，並掌握散戶投資人對指數股票型基金（ETF）日益增加偏好。

國內短期評等的確認反映惠譽預期公司憑藉其與遠東集團之關聯，將持續享有較佳的市場籌資能力。

評等理由指出，因業務概況弱化，此次評等調降反映亞東證的市場地位弱化，其經紀業務市占率近年來逐步下滑，且公司亦面臨挑戰，未能有效將資本市場活動回溫及集團協同效益措施轉化為與整體市場復甦相符收入成長。此等因素可能限制公司相對於規模較大國內同業提升競爭地位的能力。評等亦反映亞東證持續維持較低的槓桿運用及審慎的投資風險胃納，此有助於其商業模式在資本市場波動期間維持韌性。

經營環境有利，但市場修正風險仍存：台灣有利的經營環境帶動證券商的經紀、自營及承銷收入成長。投資人對人工智慧相關投資的強勁興趣，支持股票市場活動及評價。台灣股票市場市值位居全球前五大；2026年上半年平均每日股票成交值增至2025年水準的2.35倍。企業營運活動擴張所帶動的籌資需求亦轉強，支持股票及股權連結產品發行，包括可轉換公司債。

然而，偏高的市場評價及上升的產業槓桿，增加證券商面臨大幅市場修正的脆弱性。槓桿增加主要來自交割相關資產及融資餘額上升，以及評價走高帶動自營交易部位增加。因此，市場反轉可能對獲利及資產品質造成壓力；惟多元化的零售客戶基礎、具擔保的融資業務、適切的資本水準及普遍有效的風險控管，應可緩和相關影響。

受惠於市場活動轉強及自營交易與經紀收入增加，亞東證以年化營業利益占平均股東權益衡量的獲利能力，於2026年上半年改善至17.0%，高於2024年的4.1%。惠譽預期，因自營交易收入為影響其盈餘波動的主要因素，且高度受資本市場狀況影響，該公司獲利能力將持續波動。鑑於市場評價偏高，以及市場活動與資產價格可能修正，其獲利能力自2026年上半年水準大幅改善的空間有限。

儘管亞東證的絕對資本規模有限，但惠譽預期該公司將維持足以因應潛在市場衝擊的適切資本緩衝，從而支持評等穩定性。2026年上半年的淨有形槓桿率維持在3.0倍的溫和水準，法定資本適足率為390%，顯著高於150%的最低監理要求。

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