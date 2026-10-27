企業穩定幣收款與結算服務又一家！ 國泰世華銀行積極布局推出

近年來穩定幣憑藉快速流通、跨境及全天候運作等特性，應用場景逐步由虛擬資產交易延伸至支付與結算領域。國泰世華銀行持續投入創新金融服務，看準此一發展趨勢，積極布局穩定幣收款及結算相關服務，規劃串聯國內指標性虛擬資產服務（VASP）業者，結合長期深耕企業金融所累積的跨境金流、法令遵循及風險管理專業，以及虛擬資產服務業者於數位資產領域的服務量能，為企業客戶打造連結傳統金融與虛擬資產生態系的金融服務，提供更多元、具彈性的跨境收款與資金結算選擇。

國泰世華表示，部分台灣企業與海外客戶或供應鏈夥伴往來時，倘若對方基於流動性或供應鏈政策，需要以穩定幣支付貨款，企業可能因此產生「被動接受穩定幣」的需求。然而部分企業對於直接持有、管理或處理穩定幣仍有合規、風控等考量，可能因此面臨收款流程轉換與商機承接的挑戰。國泰世華扮演企業客戶與虛擬資產世界的橋樑，協助客戶拓展原本受穩定幣收款限制的商機，舉例而言，企業客戶未來可在本行企業網路銀行上建立交易資訊，由本行合作之VASP業者協助處理穩定幣兌換，讓企業可順利完成收款。

隨著全球數位經濟快速發展，企業跨境營運場景日益多元，提升跨境收付款與資金運用效率已成為企業拓展全球市場的重要課題。隨著企業海外經營版圖持續擴大，交易對象、幣別與收付款情境亦更加多元，傳統跨境金流可能受到時區、營業時間及各市場金融基礎建設差異等因素影響。回應金管會三軌金融整合的契機，透過新興支付工具與既有金融服務相互串聯，有望提升跨境收付款與結算效率、國際制度接軌能力，降低地理位置、服務時間及支付方式差異帶來的限制。

國泰世華認為，由企業信賴的銀行作為橋樑，有助降低導入門檻，讓企業更安心掌握新型態跨境金流服務。透過國泰世華規劃串接VASP業者，企業可於熟悉、長期信賴的企業網路銀行介面串聯法定貨幣與穩定幣金流服務，並由銀行端協助服務開通及流程說明，降低導入門檻；同時結合銀行防制洗錢機制與VASP業者專業幣流追蹤能力，強化金流安全管理；企業收取穩定幣後亦可於流程完成後轉換為法定貨幣入帳，降低市場波動風險，兼顧跨境金流效率與安全。

國泰世華持續深化虛擬資產服務布局，於2025年獲金管會核准試辦虛擬資產保管業務、2026年5月啟動業務試辦，累積虛擬資產服務在合規、風控、資安及作業流程上的實務經驗。面對企業跨境金流需求日益多元，國泰世華將持續以既有企業金融服務及虛擬資產服務經驗為基礎，優先布局B2B穩定幣收款場景，逐步建立穩定幣收款、法幣轉換及銀行帳戶入帳等服務能力，持續探索虛擬資產與既有企業金融服務整合的應用機會。