歡慶味全龍奪冠 王道銀行推出三天指定行動支付加碼回饋5%

慶賀味全龍隊奪下中華職業棒球大聯盟（簡稱CPBL）2026賽季總冠軍，身為合作夥伴的王道銀行（2897）（O-Bank）宣布推出為期三天的全卡友現金回饋限時加碼活動，自即日起至2026年10月29日止，凡持王道銀行任一張簽帳金融卡且完成活動登錄者，於活動期間內綁定LINE Pay或Apple Pay刷卡一般消費，即可享現金回饋額外加碼5%優惠，每人最高可獲加碼回饋金新台幣600元。

王道銀行表示，封王慶賀活動於27日中午12點開放登錄，限額5,000名，額滿將於活動登錄頁公告。

卡友消費滿額還有機會獲得實戰球衣，和味全龍球員及啦啦隊一同感受總冠軍的熱情與榮耀。王道銀行指出，於前述相同活動期間內完成登錄的卡友，持任一張王道卡綁定LINE Pay或Apple Pay刷卡單筆消費滿新台幣1,000元以上，即可獲得一次抽獎機會；活動共將抽出兩位幸運卡友，其中一位獲得味全龍球員實戰球衣一件，一位獲得啦啦隊員實戰球衣一件。抽獎機會可累計，消費越多中獎機會越高。