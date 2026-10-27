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因應薔琵颱風侵襲釀災 中華郵政提供三大壽險關懷措施
薔琵颱風來襲，造成居民傷亡及民生受創，中華郵政27日指出，將提供快速理賠、相關保全和房貸戶關懷措施，包括放寬並加速理賠、寬延繳納保險費與新增之保單借款免息、房貸戶關懷措施等三大措施。
中華郵政指出，首先是，因災害不幸罹難之保戶，由理賠受益人檢具相關證明文件，可先申請身故保險金；另對於受傷的保戶，經確認住院天數後，可先申請其日額型之醫療給付。上述申辦理賠所需檢附文件均可日後再行補件。
另外針對寬延繳納保險費與新增之保單借款免息，中華郵政表示，自本次災害發生日起3個月內，若因存款不足無法轉帳扣繳保險費者，可檢附受災證明文件，申請於寬限期間屆滿（保險費到期日起滿3個月）再給予3個月延長寬限期間；另自本次災害發生日起3個月內，受災保戶可申請新增之保單借款免息3個月；保險單如有毀損，免費補發保險單。
中華郵政同時也針對房貸戶給予關懷措施，自本次災害發生日起3個月內，受災房貸戶可申請1年寬限期，寬限期間只付利息免還本金。受災戶若符合中華郵政公司相關規定者，自災害發生日起算3個月內可申請小額修繕房屋貸款，借款額度為新台幣20萬元至50萬元。
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