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台幣今年來重貶逾3% 央行揭露外資大匯出高達776億美元
中央銀行總裁楊金龍28日將赴立法院財政委員會進行業務報告，書面資料內容也搶先曝光。央行在報告中揭露，外資在今年上半年淨匯出233億美元，接著7月1日至10月21日外資淨匯出更擴大至543億美元，累計今年截至10月21日止，外資淨匯出已達776億美元。
央行表示，今年上半年國內匯市出現美元超額需求，本行淨賣匯170.4億美元；今年上半年美元指數（DXY）上漲2.91%，國內因外資賣超台股併同獲配部分股利匯出資金，國內匯市出現美元超額需求，本行進場累計淨賣匯170.4億美元，新台幣對美元貶值1.25%。
央行進一步指出，今年7月迄今（截至10月21日），因中東衝突再度升溫，以及全球AI及半導體類股出現大規模賣壓，拖累以科技業為主體的台股表現，加上美國通膨高於預期，市場預期Fed年底升息機率上升，外資大幅賣超台股並匯出，新台幣對美元貶值2.00%。
央行指出，今年以來截至10月21日為止，美元指數（DXY）上漲3.49%；新台幣對美元貶值3.23%，不過貶幅低於瑞士法郎（-3.89%)、歐元（-4.35%)及泰銖（-6.29%）等主要貨幣，顯示新台幣波動幅度仍相對穩定。
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