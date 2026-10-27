快訊

好市多驚見「封印的iPhone Duo」！網曝關鍵原因：恐變2支手機

河口湖命案竟是女員工殺老闆娘…今年9月進公司 疑與死者丈夫合謀詐保

台灣遊客注意！日樂天旅遊爆大規模個資外洩 信用卡資料外流

聽新聞
0:00 / 0:00

台幣今年來重貶逾3% 央行揭露外資大匯出高達776億美元

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

中央銀行總裁楊金龍28日將赴立法院財政委員會進行業務報告，書面資料內容也搶先曝光。央行在報告中揭露，外資在今年上半年淨匯出233億美元，接著7月1日至10月21日外資淨匯出更擴大至543億美元，累計今年截至10月21日止，外資淨匯出已達776億美元。

央行表示，今年上半年國內匯市出現美元超額需求，本行淨賣匯170.4億美元；今年上半年美元指數（DXY）上漲2.91%，國內因外資賣超台股併同獲配部分股利匯出資金，國內匯市出現美元超額需求，本行進場累計淨賣匯170.4億美元，新台幣對美元貶值1.25%。

央行進一步指出，今年7月迄今（截至10月21日），因中東衝突再度升溫，以及全球AI及半導體類股出現大規模賣壓，拖累以科技業為主體的台股表現，加上美國通膨高於預期，市場預期Fed年底升息機率上升，外資大幅賣超台股並匯出，新台幣對美元貶值2.00%。

央行指出，今年以來截至10月21日為止，美元指數（DXY）上漲3.49%；新台幣對美元貶值3.23%，不過貶幅低於瑞士法郎（-3.89%)、歐元（-4.35%)及泰銖（-6.29%）等主要貨幣，顯示新台幣波動幅度仍相對穩定。

台幣 央行 外資

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台幣失守32.5 周線連四黑

壽險今年發債衝1,700億 六業者境內外發行規模突破1,370億

昨台股股匯雙殺後怎走？外資賣超1653億 兩派論戰：有人已準備抄底

國銀新南向放款衝破5,000億了！全年喊拚6,000億元 卻遇兩逆風

相關新聞

歡慶味全龍奪冠 王道銀行推出三天指定行動支付加碼回饋5%

慶賀味全龍隊奪下中華職業棒球大聯盟（簡稱CPBL）2026賽季總冠軍，身為合作夥伴的王道銀行（2897）（O-Bank）宣布推出為期三天的全卡友現金回饋限時加碼活動，自即日起至2026年10月29日止，凡持王道銀行任一張簽帳金融卡且完成活動登錄者，於活動期間內綁定LINE Pay或Apple Pay刷卡一般消費，即可享現金回饋額外加碼5%優惠，每人最高可獲加碼回饋金新台幣600元。

因應薔琵颱風侵襲釀災 中華郵政提供三大壽險關懷措施

薔琵颱風來襲，造成居民傷亡及民生受創，中華郵政27日指出，將提供快速理賠、相關保全和房貸戶關懷措施，包括放寬並加速理賠、寬延繳納保險費與新增之保單借款免息、房貸戶關懷措施等三大措施。

獨／銀行LCR大作戰 給台積電存款利率飆到2.1%

據金融圈人士透露，整個金融體系已經展開全面性的L C R大作戰，滿手現金的台積電不但繼續成為國營爭取存款趨之若鶩的目標，在競爭者眾之下，能拿下台積電數百億存款的利率，更從四個多月前的1.75%跳升到2.1%，短短的四個多月竟然增加了快要40個基點，令人咋舌。

獨／財政部全面清查八大行庫青安逾放 中南部偏高

八大行庫做青安房貸，現在問題很頭大，除了青安3.0的承作面臨L C R的挑戰之外，還有另一個問題就是青安2.0的逾放，在過了三年或四年的寬限期之後，現在跑出來，尤其中南部的情況比雙北市要嚴重，對於青安房貸的逾放問題，據透露，財政部已對八大行庫展開調查，要八大行庫回報具體的逾放數字讓財政部掌握最新的逾放狀況。

台幣優利存款年息衝16.8% 將來銀吸引新戶

面對通膨及金融市場波動，民眾資金停泊與靈活配置需求升溫，且不少上班族已開始盤算陸續發放的年終獎金、年節支出及後續理財如何安排，銀行紛紛推出新台幣高利存款搶客。據統計，目前新台幣高利活存年利率最高維持16.8%，定存最高也有4%。

新南向放款衝破5,000億 新高

據金管會統計，國銀新南向放款前九月新增5,094億元，首破5,000億元寫史上同期新高，但9月換算美元僅增9.46億美元，寫今年單月次低；銀行圈指出，升息、流動性壓力替全年突破6,000億元增添變數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。