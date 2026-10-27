央行委託拍賣特殊號碼鈔券得標名單出爐！這組號碼最熱門 溢價率8.4倍

臺灣銀行受中央銀行委託公開拍賣第1151001期新台幣特殊號碼鈔券共計150組，於27日上午10時由中央銀行派員在該行鈔券拍賣作業室監督開標作業。其中一組100元券相同號碼9張之組合，面額共計900元，公告底價1,800元，最終以17,000元得標，溢價率844%，為本次拍賣溢價率最高商品。

本次央行委託臺銀公開拍賣新台幣特殊號碼鈔券溢價率較高商品均為100元券相同號碼9張之組合，顯示全數相同鈔券號碼最為熱門。底價1,800元，有以11,680元、12,800元、14,588元、16,889元等拍出，該底價最高得標商品為17,000元。

中央銀行提供壹佰圓、伍佰圓、壹仟圓等3種面額的特殊號碼鈔券交臺灣銀行拍賣，詳細得標內容，可進入該行網站（www.bot.com.tw）『特殊鈔券拍賣專區』－『商品得標人公告』項下查閱得標公告。