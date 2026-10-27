跌倒占事故傷害死亡近1/4 凱基人壽終身傷害險強化意外保障

根據衛福部最新統計數據，事故傷害死亡人數中，跌倒（落）就占了24.4%，相當於近每4名事故傷害死亡者，就有1人因跌倒（落）死亡。

凱基人壽推出「凱基人壽意百分終身傷害暨兒童傷害失能保險」（以下簡稱「意百分」），除了涵蓋意外傷害事故及多項特定意外傷害事故，更透過失能安養保障，把事故後的生活也納入考量。

意外造成的影響未必隨事故結束，凱基人壽表示，無論是正值職涯發展的青壯年，或是肩負家庭照顧責任的三明治族，一旦因意外造成失能，不僅可能影響工作與日常生活，後續衍生的照護需求與費用，也可能加重家庭經濟負擔。

因此，意外保障除了事故當下的給付，更需要考量失能後的生活需求。「意百分」除提供意外失能保障，也透過意外失能安養保險金，為事故後的生活提供進一步保障。

凱基人壽指出，以投保保險金額新台幣（以下同）200萬元為例，若因意外傷害事故造成保單條款附表所列失能，除依失能程度提供意外失能保險金外，另提供每年72萬元意外失能安養保險金，最多給付15次(年)；若因保單約定的特定意外傷害事故造成失能，亦提供特定意外失能安養保險金，補強特定意外造成失能後的保障。

凱基人壽進一步表示，除了失能保障，「意百分」也涵蓋意外身故、特定意外身故或失能及重大燒燙傷等保障；若被保險人符合保單條款約定之重大燒燙傷或失能程度，可豁免之後各期保險費，讓保障持續不中斷。