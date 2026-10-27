市場預估聯準會利率按兵不動 國銀估美元窄幅震盪

美國聯準會（Fed）即將召開最新利率決策會議，市場普遍預期本次利率將按兵不動，觀望氣氛濃厚，推升美元指數（DXY）微幅上漲至102以上，美國10年期公債殖利率則持穩於4.97% 附近，國銀分析指出，聯準會本周釋出的政策指引，以及即將公布的美國第三季GDP與個人消費支出（PCE）通膨數據，將是牽動市場對後續升息路徑預期的關鍵指標。

地緣政治方面，雖然沙烏地阿拉伯、巴基斯坦與土耳其高層官員前往德黑蘭會晤伊朗領導人以緩解中東緊張局勢，但市場仍傳出期中選舉後美國可能採取軍事行動，使地緣衝突重燃的隱憂未除，持續對全球能源價格及通膨走勢構成潛在風險。

國銀認為，在總經數據尚未完全明朗、地緣風險拉鋸與聯準會決策前夕的背景下，美元指數短線缺乏明確單邊突破動能，預估維持窄幅區間震盪。