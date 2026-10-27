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聯準會決策前夕金價估區間整理 高殖利率與股市波動抑止漲幅

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

美國聯準會（Fed）利率決策會議在即，市場普遍預期本次將按兵不動，帶動黃金價格走揚。不過，國銀分析指出，受制於美國公債殖利率居高不下，以及股市波動加劇引發投資人變現平倉需求，國際金價短期內恐難大舉上攻，預料將維持區間整理格局。

國銀指出，雖然市場對聯準會維持利率不變的預期為金價帶來支撐，但目前高檔徘徊的美債殖利率，仍是壓抑金價短期上行空間的主要阻力。此外，近期股票市場震盪幅度擴大，部分投資人為因應流動性與現金需求，可能被迫平倉黃金資產以籌措資金，進一步為金價增添回檔變現壓力。

國銀表示，在多空因素相互拉鋸下，黃金短期上漲動能受限，後續走勢仍須緊盯聯準會釋出的最新政策指引，短線預料以區間狹幅震盪為主。

聯準會 殖利率 金價

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