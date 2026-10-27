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The Trade Desk攜手invosData 串接台灣消費者發票交易數據

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球廣告科技業者The Trade Desk今（26）日宣布與台灣最大規模的發票數據服務商 invosData （引客數據）展開合作，將消費者發票交易數據導入TTD平台，協助品牌廣告主運用實際購買行為數據，更深入了解消費者需求、精準觸及目標受眾，並衡量廣告活動的實際成效。

此次合作凸顯消費者發票交易數據在數位廣告應用上的重要性。品牌廣告主日益重視廣告投資能否帶來實際的商業成果，而消費者的真實交易紀錄，能協助品牌更精準地鎖定高價值受眾，並根據實際購買行為衡量廣告投放成效，讓媒體投資決策更有依據。

透過此次合作，使用TTD平台的品牌廣告主將能運用台灣最大規模的發票交易資料庫之一。該資料庫累積超過50億筆發票紀錄，每月新增超過1億筆資料，涵蓋量販店、超市、便利商店、百貨公司及主要電商平台等多元零售通路，協助品牌從不同消費場景中掌握消費者的實際購買行為。所有資料均在使用者同意下蒐集，經去識別化處理後才用於受眾建立與成效衡量，不涉及任何個人身分。

TTD認為消費者的實際購買行為，是品牌了解市場需求、評估廣告成效的重要依據。對廣告主而言，如何在兼顧隱私保護的前提下，有效運用這些數據，已成為提升行銷效益的關鍵。透過與 invosData 的攜手合作，將能協助台灣廣告主精準地觸及目標受眾，並根據實際購買行為衡量廣告投放成效，進一步優化開放網路（Open Internet）上的媒體投資決策。

invosData創辦人暨執行長陳振榮（Aaron Chen）表示，透過整合雙方的數據與技術能力，品牌將能更有效地串聯媒體投資與實際商業成果。以實際購買行為建立的種子受眾（Seed Audience），協助品牌實現規模化觸達並持續優化廣告投放策略。期待透過此次合作，共同推動以真實消費成果為基礎的媒體決策新標準。

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