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從看F1賽車悟投資心法 長期勝出關鍵不是天賦、而是紀律

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

渣打銀行財富方案全球首席投資總監布思哲指出，投資市場就像一級方程式賽車（F1），投入龐大資源不代表能持續勝出，長期投資績效的關鍵也不是精準預測市場高低點，而是能否克服人性、維持投資紀律，透過時間累積複利成果。

布思哲表示，F1車隊投入鉅額資金打造競爭力，仍須面對不同賽道與環境的挑戰；投資市場亦然，即使資產管理公司與避險基金擁有專業團隊及豐富資源，長期擊敗市場仍非易事。

他以傳奇投資人巴菲特的賭局為例，巴菲特曾押注，從2008年起的十年間，扣除費用後，低成本美國股票ETF的績效將勝過對手挑選的五檔避險基金，最終ETF不僅勝過基金平均績效，五檔基金也沒有任何一檔能超越它，凸顯長期戰勝市場的難度。

布思哲認為，一般投資人不必執著於擊敗市場，更重要的是避免因人性弱點而侵蝕報酬。其中，過度自信容易讓投資人誤以為能精準掌握買賣時點；近期偏誤則使人過度看重資產近期表現，往往等價格上漲後才進場，反而陷入追高困境。

根據晨星2026年8月發布的《Mind the Gap》報告，投資人實際取得的報酬平均落後基金本身績效1.2個百分點。以全球股票長期預期年報酬率7%估算，投入1,000美元、持有40年，資產終值接近1.5萬美元；若年化報酬率因投資行為落差降至5.8%，終值則約9,500美元，差距超過三分之一，顯示投資紀律對長期複利的影響不容小覷。

此外，過度保守也可能成為投資風險。布思哲指出，市場波動時若因恐慌而持有過多現金，可能錯失資產長期增值機會，就像賽車在乾燥賽道上裝上雨胎，反而降低競爭力。

他建議，投資人應避免對市場短期雜音過度反應，不因市場上漲而盲目追逐，也不因下跌而輕易退出。與其試圖預測每一次市場轉折，不如建立適合自身的資產配置，並在不同景氣環境中持續執行。唯有克服恐懼與過度自信，讓紀律取代情緒，才能提高長期累積財富的機會。

巴菲特 複利 渣打銀行

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