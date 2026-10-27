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新台幣開貶震盪 區間32.604~32.485元間
新台幣匯價今早以32.53開盤，貶值2.2分；開盤後一小時內震盪區間在32.604~32.485元間。
匯銀分析，聯準會決議前，市場調整債券部位，帶動美債殖利率曲線趨平，短端殖利率上升、長端回落；2年期公債標售需求分化，但對市場走勢影響有限。美元小幅走強，主要貨幣對美元漲跌互見。
國際油價方面，油價自近期高檔小幅回落，卡達斡旋代表赴德黑蘭協商，市場對中東局勢升溫及供應中斷的疑慮略有緩解，地緣政治風險溢價隨之收斂。
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