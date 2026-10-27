新台幣開貶震盪 區間32.604~32.485元間

八大行庫做青安房貸，現在問題很頭大，除了青安3.0的承作面臨L C R的挑戰之外，還有另一個問題就是青安2.0的逾放，在過了三年或四年的寬限期之後，現在跑出來，尤其中南部的情況比雙北市要嚴重，對於青安房貸的逾放問題，據透露，財政部已對八大行庫展開調查，要八大行庫回報具體的逾放數字讓財政部掌握最新的逾放狀況。

2026-10-27 06:49