外資狂賣 野村投信：科技市值型指數表現可期

美國CPI高於市場預期，升息疑慮再度升溫，台股日前遭外資單日賣超高達3,025.55億元，刷新歷史紀錄。外資大舉賣超是否意味台股後市轉弱？野村投信表示，回顧歷史上外資單日大幅賣超後的市場表現，台股雖短期容易受到資金撤離與市場情緒影響，但隨著賣壓逐步消化，後續仍有機會回歸企業獲利與產業基本面，尤其科技市值型指數的中期表現值得關注。

野村投信統計，回顧外資單日賣超金額前十大事件，觀察後續20、60及120個交易日，台股加權指數平均總報酬分別為2.19%、19.00%及26.70%，呈現隨時間拉長逐步回升的趨勢。

觀察大型權值股，FTSE臺灣50指數同期平均總報酬分別為2.44%、20.63%及28.98%，均優於加權指數；若聚焦創新科技，TIP臺灣創新科技50指數表現更為突出，三個期間平均總報酬分別達3.68%、32.44%及40.36%，其中120個交易日平均表現較加權指數高出13.66個百分點。顯示歷史上外資大幅調節後，具備產業競爭優勢的科技市值型企業，在市場情緒回穩後有機會展現較強的成長動能。

野村臺灣新科技50 ETF（00935）經理人林怡君指出，近期台股受到利率高檔、AI融資成本攀升及部分AI伺服器訂單遞延等因素影響，短線波動加劇，但AI基礎建設的長期投資趨勢仍未改變。大型雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，隨著新一代Vera Rubin平台預期於第4季末至明（2027）年第1季初逐步放量，加上客製化晶片（ASIC）出貨成長，相關供應鏈明年第1季有望呈現淡季不淡。

野村投信內部台股股票池預估2027年每股盈餘（EPS）成長約29%，顯示企業獲利仍具支撐。不過，在資金成本上升與產業競爭加劇下，供應鏈表現可能進一步分化，具備關鍵技術、穩定接單能力及良好獲利品質的一線企業，較有機會維持競爭優勢。

林怡君指出，隨著AI應用由模型訓練延伸至推論，產業成長機會逐漸擴散至先進封裝、電子零組件、高速傳輸及散熱等領域，科技股布局不能只看企業規模，更應重視研發投入與技術競爭力。

以野村臺灣新科技50 ETF（00935）追蹤的TIP臺灣創新科技50指數為例，選股結合FactSet創新科技產業分類，並透過研發費用占營收比重、獲利條件、市值及股價動能等指標，篩選50家創新科技企業。面對市場震盪與產業輪動，投資人可透過聚焦創新科技的市值型ETF，分散布局不同科技次產業，並採分批投入策略，有望掌握企業獲利成長與中長期產業發展機會。