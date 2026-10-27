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TISA 租稅優惠鼓勵退休準備 兆豐證董座：自主理財是退休保障重要一環

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

兆豐證券10月26日舉辦品牌體驗展閉幕記者會，董事長陳佩君談及行政院近期規劃臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）第二階段租稅優惠措施。陳佩君表示，台灣已進入超高齡社會，隨著國人平均壽命延長，退休生活的財務準備更顯重要。除既有的社會保險及職業退休金制度，個人自主儲蓄與投資也是退休保障的重要一環。TISA 的推動，正是透過政策引導，鼓勵民眾及早規劃個人退休理財。

陳佩君指出，行政院研議進一步提供租稅優惠，有助於提高民眾參與TISA意願。現行TISA已透過小額定期定額及優惠基金費率等設計，降低民眾參與長期投資的門檻；未來若結合稅負優惠，可望進一步提升制度吸引力，鼓勵民眾依自身經濟能力持續投入，建立規律投資的習慣。

陳佩君表示，TISA也是重要的普惠金融政策。身為公股證券商，兆豐證券將發揮金融專業，透過TISA推廣與金融教育，協助民眾建立長期理財觀念。由於每個人的年齡、收入及退休需求不同，金融機構除提供投資商品，需要協助民眾了解自身需求、認識投資風險，並依風險承受能力評估適合的投資選擇。

兆豐證券自2025年12月起提供TISA基金服務，目前上架十家投信、31檔TISA級別基金，檔數為公股金融機構最多，涵蓋臺股、全球市場、債券及多重資產等不同投資方向，提供民眾多元選擇。未來將持續關注TISA 第二階段租稅優惠措施及相關法規進展，配合政策方向完善相關服務，協助民眾做好長期理財規劃。

兆豐 TISA 退休

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