獨／銀行LCR大作戰 給台積電存款利率飆到2.1%

據金融圈人士透露，整個金融體系已經展開全面性的LCR大作戰，滿手現金的台積電不但繼續成為國營爭取存款趨之若鶩的目標，在競爭者眾之下，能拿下台積電數百億存款的利率，更從四個多月前的1.75%跳升到2.1%，短短的四個多月竟然增加了快要40個基點，令人咋舌。

一家銀行高層指出，台積電滿手現金，不但很少跟銀行借錢，更是從來沒有借過聯貸案，反而現在成為銀行體系面對L C R拉警報的問題爭取存款來救援的對象。

據了解，銀行向台積電爭取的存款，存期一般都會在半年以上到一年，對於LCR的穩定性相對有幫助，在這些銀行裡面，八大行庫也位列其中，而且八大行庫還要負責做青安3.0的房貸， 1.775%的超級低利，倘若以台積電現在2.1%的議價之後的存款利率行情來對比，大型行庫等於每一塊錢的放款就損失超過30個基點。

至於郵政儲金先前雖然都是八大行庫缺乏存款時候的救火隊，但是郵政儲金現在也開始有資金荒的問題，主要是因為台電公司跟中油公司為了吸收油電價格上漲的成本，已經分別向八大行庫進行了3000億，兩者合計6000億的貸款專案，這兩大專案已經由行政院出面向中華郵政公司協調好，透過郵政儲金對行庫轉存款的方式，由郵政儲金撥款到八大行庫6000億，然後由行庫把這筆錢再放款給台電跟中油來支應中油跟台電因為吸收油電價格上漲成本而產生的資金缺口。

這也使得郵政儲金現在已經在沒有多餘的資金，可以提供給八大行庫作為LCR不夠時的轉存款，更何況油價繼續飆高，郵政儲金還得保留手上所剩不多的資金，免得到時候再有其他和救援台電中油有關的資金缺口「新專案」出來，但郵政儲金反而已無力再出資助陣。

青安3.0從八月上路以來，銀行撥款的實際成效相當有限，儘管要先去化青安2.0是其中的理由之一，但是另外一個重要的理由則是八大行庫卡在L C R的問題，因此執行碰壁。

一位公股金融圈人士私下坦言，房貸的需求很強，但是行庫的錢放不出來，也因此，青安3.0即使申貸件數很多，但是行庫能夠有錢去撥貸的金額卻很少，最近大型行庫之間已經傳出，已經有行庫的青安3.0新申請案件排撥，竟然要等兩個月以上甚至三個月。

除了台積電之外，大型行庫也積極找其他有一定現金實力的科技大廠調度存款來救急，但隨著台積電已有2.1%的新行情價出來，其他的科技大廠對行庫的存款利率也水漲船高，現在沒有2%以上幾乎已經沒辦法向這些科技大廠爭取到存款。