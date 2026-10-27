獨／財政部全面清查八大行庫青安逾放 中南部偏高

八大行庫做青安房貸，現在問題很頭大，除了青安3.0的承作面臨L C R的挑戰之外，還有另一個問題就是青安2.0的逾放，在過了三年或四年的寬限期之後，現在跑出來，尤其中南部的情況比雙北市要嚴重，對於青安房貸的逾放問題，據透露，財政部已對八大行庫展開調查，要八大行庫回報具體的逾放數字讓財政部掌握最新的逾放狀況。

值得注意的是，由於先前青安2.0的貸款上限只有1000萬元，超過的部分必須要透過銀行另外的房貸貸款，因此如果青安有逾放的話，影響到的不是青安的本身而已，還包括跟該筆青安房貸連結的非青安相關房貸，換言之會使得銀行的整體房貸逾放上升。

青安房貸雖然是政策貸款，但是財政部也不希望看到各大行庫做政策貸款，結果抱了滿手的逾放，對此已經提醒大型行庫，在承作的時候務必要注意借款戶是否在寬限期過後有足夠的還本付息能力，包括在鑑價的時候對於擔保品的狀況也要提高警覺，不過整體來看，借款人的財資力能不能還本付息，仍是最重要的考量指標。

對於中南部的青安房貸逾放上升，大型行庫主管對此私下表示，這些都是在央行新一波的選擇性信用管制措施上路之前買房，當時許多中南部的借款戶，由於當時的房價漲太兇，不但是買在價格高點，而且都向銀行要求三年或四年的寬限期，如今寬限期滿，由於市場的成交量萎縮，再加上當初的買房價格就已經偏高，更加賣不出去，這也使繳不出本金的借款戶，就算想要賣房子也難以脫手，也使相關逾放個案越來越多。