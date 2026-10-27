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公股金控獲利 兩個關鍵
公股投信四合一上周千呼萬喚始出來，惟初期對獲利貢獻有限，行庫表示，公股銀行中，部分銀行的獲利差距在伯仲之間，未來財管手收及非銀子公司獲利動能將成為關鍵。
近年受到民營金控的競爭壓力下，財政部力推「金控雙引擎、銀行雙翅膀」政策，2024年起續實施方案2.0，加強個金及財富管理，提升獲利貢獻度。
今年上半年，從各銀行的財管手續費收入來看，華南銀已達73.4億元穩居公股之首，且在去年高基期之下仍寫下32%年成長率。其他行庫方面，一銀上半年財管手收57.8億元年成長30.5%；合庫43.3億元年成長32.2%；兆豐29億元年成長49%。
華南銀財管手收大增，與華南金副董事長林知延大力推動有關。林知延自2024年起接任台灣理財顧問認證協會（FPAT）理事長，積極推動華銀財管業務，不只在獎金制度上相較公股行庫更有彈性，且鼓勵行員取得國際認證高級理財規劃顧問（CFP）專業證照，人事制度上對有理專經歷者升遷加分等。
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