國銀拚財管 頂尖證照搶手

在亞洲資產管理中心政策及行業競爭下，國銀近年紛紛力拚財管業務，其中表現於全球財富管理領域的頂尖專業證照CFP國際認證高級理財規劃顧問，財管前六強銀行持證人數遙遙領先，與財管業務成正比。

金控高層指出，銀行獲利三支柱包括利息、手續費及投資，其中，手續費收入視為品質最佳收入，因不用消耗資本，亦幾無風險，屬含金量極佳的收益。

CFP全名「國際認證高級理財規劃顧問」，由台灣理財顧問認證協會（FPAT）負責在台推動與管理。金融圈指出，CFP已是台灣金融業界黃金證照之一，採分級制度，通常會先考取入門級的AFP，再進階至CFP，單是報考費用6,000元起，準備課程費用數萬元，部分積極推動財管的銀行皆會投入資源補助鼓勵行員參加教育訓練課程及認證考試。截至6月，台灣4,945位專業人士取得CFP認證資格，其中以銀行業2,532人占最大宗、保險業1,298人次之。

國銀財管市場手收前幾強銀行依序為中信、北富銀、國泰世華、玉山、華銀、台新。表現在CFP持證人數，中信558人居冠，華南479人居次，國泰世華300人排第三，其後依序為玉山212人、北富銀167人以及台新145人。CFP持證人前六大銀行正好是國銀財管前六強，可見銀行投注資源將顯現在業務推動成果。

值得注意的是，華銀今年已躋身財管第五大行，至6月底手收73.4億元略勝台新的73億元，這在過去以企金見長的公股行庫屬一大突破，公股圈指出，此與身兼FPAT理事長的華南金副董事長林知延大力推動有關，林知延日前受訪時提到，政府力推亞洲資產管理中心，而CFP正是國際水準，每年須完成一定時數課程以維持證照，華銀將行員委外CFP訓練，確保永遠不會脫離國際趨勢。

華銀財管業務及CFP持證人均為公股行庫最佳，通過人數連三屆稱冠，林知延認為要繼續努力，畢竟與民營機構仍有差距，要逐步提升，有責任推廣好的服務給客戶。