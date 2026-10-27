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銀行搶存款 貸放卻更保守

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

銀行搶存款愈積極，放款卻可能更保守。據央行統計，6月底有六家國銀流動性覆蓋比率（LCR）低於110%，惟據了解，央行認為不必過度擔心，反憂心銀行為守住指標縮貸，加劇資金「患不均」。

6月底國銀平均LCR為122.97%，寫2015年央行有該統計來的同期新低；7月降至115.52%，8月回升120.57%，仍處低檔。

六家低於110%的銀行，以土銀102.57%、陽信銀103.97%最低，其餘為合庫、兆豐、台企銀及新光銀。

相關官員坦言，土銀為不動產專業銀行、台企銀主攻中小企業，大型行庫放款規模大；中小型銀行則易受大額資金進出影響，不宜只憑LCR判斷風險。

LCR是衡量銀行高品質流動性資產，能否支應未來30天淨現金流出，法定底線100%。

據了解，央行監理重點是月底申報是否合規，不宜過度追逐每日波動，否則銀行可能因法遵壓力縮貸，加劇資金分配不均。

大型民營銀行高層說，增持現金、央行存單、公債等資產有助提高LCR，但牽涉投資策略與獲利，短期難以調整；透過提高利率搶存款、篩選放款客戶或調整撥款時程，反而更容易。

銀行與企業議價關係也開始翻轉。銀行高層坦言，過去是大型企業向銀行借錢，如今反而是銀行「求」企業多留存款，感嘆「現在都不知道誰是銀行業了」。

銀行圈指出，手握大量現金的大型企業，存款議價能力提高；但存款貢獻少、急需融資的中小企業，則面臨利率上升、撥款時間拉長，反加劇央行憂心的「患不均」。

銀行 央行 國銀

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