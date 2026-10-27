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新南向放款衝破5,000億 新高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
國銀對新南向18國放款餘額概況
國銀對新南向18國放款餘額概況

金管會統計，國銀新南向放款前九月新增5,094億元，首破5,000億元寫史上同期新高，但9月換算美元僅增9.46億美元，寫今年單月次低；銀行圈指出，升息、流動性壓力替全年突破6,000億元增添變數。

截至9月底，國銀對新南向18國放款餘額2兆5,089億元，月增446億元，累計前九月新增量更是2022年全年2,657億元歷史高峰的近兩倍，達全年800億元政策目標的6.4倍。

不過，帳面創高背後，放款動能已出現變化。9月美元兌新台幣升值近0.6%，推升新台幣計價餘額；若換算美元，單月新增量卻落在今年低檔，顯示剔除匯率因素後，放款動能已趨緩。

銀行圈分析，9月新南向放款增速轉緩，主要面臨三大壓力。一是美國9月升息1碼，推高美元資金成本，尤其澳洲貸款須將美元換成澳幣，換匯成本墊高進一步壓縮承作利差，影響銀行放款意願。

二是流動性壓力。部分銀行流動性覆蓋比率（LCR）偏緊，影響海外分行自貸案件的撥款時程，也促使銀行將資金優先配置到利差較高的市場。

三是資本適足率控管。9月底適逢季底結算及申報，部分銀行為控制風險性資產成長，可能延後放款動撥，使單月新增量受到壓抑。

從市場別來看，9月放款動能也出現變化。前八月成長最強的澳洲，9月單月減少124億元，為今年首見負成長；反觀印度新增205億元居冠，新加坡及越南分別增加180億元、163億元。

銀行主管指出，澳洲貸款受換匯成本及利差壓縮影響，部分銀行轉趨審慎；越南則面臨當地銀行削價競爭，承作利差愈來愈薄。

不過，拉長前九月來看，澳洲累計新增1,561億元仍居冠，越南新增1,067億元排名第二，新加坡996億元、印度971億元緊追，顯示澳洲雖在9月轉弱，全年累積放款動能仍強。

銀行別方面，前九月新增前三大為國泰世華銀、北富銀及中信銀，分別增加625億元、607億元及538億元，兆豐銀513億元、玉山銀504億元緊追。單看9月，兆豐銀新增116億元居首，北富銀增加107億元排名第二。

展望第4季，國銀新南向放款全年仍有機會挑戰6,000億元，但美國升息後資金成本走高，加上部分銀行流動性壓力，新增放款能否維持高檔仍待觀察。

銀行圈認為，未來海外授信將更重視資金成本與承作利差，放款動能也可能因市場而分化。

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