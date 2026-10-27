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台幣優利存款年息衝16.8% 將來銀吸引新戶

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
面對通膨及金融市場波動，民眾資金停泊與靈活配置需求升溫，且不少上班族已開始盤算陸續發放的年終獎金、年節支出及後續理財如何安排，銀行紛紛推出新台幣高利存款搶客。圖／聯合報系資料照片
面對通膨及金融市場波動，民眾資金停泊與靈活配置需求升溫，且不少上班族已開始盤算陸續發放的年終獎金、年節支出及後續理財如何安排，銀行紛紛推出新台幣高利存款搶客。圖／聯合報系資料照片

面對通膨及金融市場波動，民眾資金停泊與靈活配置需求升溫，且不少上班族已開始盤算陸續發放的年終獎金、年節支出及後續理財如何安排，銀行紛紛推出新台幣高利存款搶客。據統計，目前新台幣高利活存年利率最高維持16.8%，定存最高也有4%。

將來銀行、元大銀行、王道銀行（2897）、台新銀行等均祭出優惠，不過高利方案多設有新戶、新資金、存款額度或財富管理客戶等條件，存戶仍須留意適用門檻。

目前市場最高利率仍由將來銀行拿下，即日起至12月31日，針對新戶提供新台幣38,888元額度內、8天期年利率16.8%優惠。雖然16.8%相當吸睛，但優惠期間僅八天，且適用金額不到4萬元，較適合新戶短期資金停泊。

元大銀行表示，隨著投資族群持續擴大，民眾對於短期閒置資金的運用需求也日益提升。「數位帳戶台幣活儲限時優利專案」自即日起至2027年3月31日止，凡首次申辦元大數位帳戶新戶，自審核成功後一個月內，可享5萬元額度內年利率最高12%的活儲優利，即便存款超過5萬元額度，超過的部分仍能享有階梯式加碼利率。

王道銀行（O-Bank）則鎖定新戶推出新台幣優利活儲，即日起至12月30日首次申請且成功開戶，即可於成功開立存款帳戶之次一營業日起算1個月內，適用專案利率，享10萬元以內享年利率12%，10萬零1元至20萬元則享2.1%，超過20萬元部分依牌告利率計息。除短天期高利活存，王道也加碼較長天期定存。不限新舊客戶，新資金可享6個月期定存年利率2.4%優惠。

台新Richart指出，即日起至2027年4月1日，成功開立Richart數位存款帳戶，且完成開立Richart優利子帳戶，並將存款存入優利子帳戶者，則可於開立完成後之次二個營業日至次二個月第一個營業日止（截止日），享「Richart優利子帳戶」30萬元以內固定年利率3.5%，每月最高可領約863元利息。

滙豐銀行則瞄準高資產客戶，即日起至12月31日針對合格私人銀行及合格卓越理財尊尚客戶推出新台幣優利定存，其中3個月期年利率最高4%，單筆最低承作金額300萬元；另有3個月期3%方案，最低同為300萬元。

聯邦銀行NewNewBank也以高利活儲搶新戶，新戶在優惠期間內，享「成功開戶次一月份利息結算日」新台幣15萬元額度內最高享年利率10%，活動至2027年1月20日。

新台幣優利存款方案
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