全力支持普惠金融 兆豐證券董事長陳佩君：對TISA 2.0高度期待

兆豐證券董事長陳佩君26日指出，台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）是重要普惠金融政策，有助於退休規畫或年輕族群參與市場，對於行政院規畫TISA第二階段租稅優惠措施抱持高度期待，兆豐證券會全力支持及響應政策。

兆豐證券26日舉辦品牌體驗展閉幕記者會，陳佩君會後受訪表示，台灣已進入超高齡社會，隨國人平均壽命延長，退休生活的財務準備更顯重要。除既有社會保險及職業退休金制度，個人自主儲蓄與投資也是退休保障的重要一環。

另一方面，剛進入市場的年輕族群，不但受限於資金，亦未面對過股市的起伏波動，陳佩君認為，TISA具有最低門檻1,000元優勢，透過紀律投資策略分批布局，就不容易被洗出場，進而拉高長期報酬。

TISA推動是透過政策引導，鼓勵民眾及早規畫個人退休理財。陳佩君說，行政院研議進一步提供租稅優惠，有助於提高民眾參與 TISA意願，現行TISA透過小額定期定額及優惠基金費率等設計，降低民眾參與長期投資門檻。

未來若結合稅負優惠，可望進一步提升制度吸引力，鼓勵民眾依自身經濟能力持續投入，建立規律投資習慣。

陳佩君強調，TISA是重要普惠金融政策，兆豐證券身為公股證券商，將發揮金融專業，透過推廣TISA與金融教育，協助民眾建立長期理財觀念。由於每個人年齡、收入及退休需求不同，金融機構除提供投資商品，需要協助民眾了解自身需求、認識投資風險，並依風險承受能力評估適合的投資選擇。

兆豐證券自 2025年12月起提供TISA基金服務，目前上架十家投信、31檔TISA級別基金，檔數為公股金融機構最多，涵蓋台股、全球市場、債券及多重資產等不同投資方向，提供民眾多元選擇。未來將持續關注TISA第二階段租稅優惠措施及相關法規進展，配合政策方向完善相關服務，協助民眾做好長期理財規畫。