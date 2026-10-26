快訊

金鐘61／楊祐寧6度入圍終摘獎！憶亡父「我最近跟他不太熟」逼哭全場

金鐘61／戲劇類得獎名單一次看！秦漢奪迷你劇集男主角獎

中職／稱兄弟2勝是精心策畫惹議 味全二董魏應交道歉了

聽新聞
0:00 / 0:00

全力支持普惠金融 兆豐證券董事長陳佩君：對TISA 2.0高度期待

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
兆豐證券董事長陳佩君。聯合報系資料照
兆豐證券董事長陳佩君。聯合報系資料照

兆豐證券董事長陳佩君26日指出，台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）是重要普惠金融政策，有助於退休規畫或年輕族群參與市場，對於行政院規畫TISA第二階段租稅優惠措施抱持高度期待，兆豐證券會全力支持及響應政策。

兆豐證券26日舉辦品牌體驗展閉幕記者會，陳佩君會後受訪表示，台灣已進入超高齡社會，隨國人平均壽命延長，退休生活的財務準備更顯重要。除既有社會保險及職業退休金制度，個人自主儲蓄與投資也是退休保障的重要一環。

另一方面，剛進入市場的年輕族群，不但受限於資金，亦未面對過股市的起伏波動，陳佩君認為，TISA具有最低門檻1,000元優勢，透過紀律投資策略分批布局，就不容易被洗出場，進而拉高長期報酬。

TISA推動是透過政策引導，鼓勵民眾及早規畫個人退休理財。陳佩君說，行政院研議進一步提供租稅優惠，有助於提高民眾參與 TISA意願，現行TISA透過小額定期定額及優惠基金費率等設計，降低民眾參與長期投資門檻。

未來若結合稅負優惠，可望進一步提升制度吸引力，鼓勵民眾依自身經濟能力持續投入，建立規律投資習慣。

陳佩君強調，TISA是重要普惠金融政策，兆豐證券身為公股證券商，將發揮金融專業，透過推廣TISA與金融教育，協助民眾建立長期理財觀念。由於每個人年齡、收入及退休需求不同，金融機構除提供投資商品，需要協助民眾了解自身需求、認識投資風險，並依風險承受能力評估適合的投資選擇。

兆豐證券自 2025年12月起提供TISA基金服務，目前上架十家投信、31檔TISA級別基金，檔數為公股金融機構最多，涵蓋台股、全球市場、債券及多重資產等不同投資方向，提供民眾多元選擇。未來將持續關注TISA第二階段租稅優惠措施及相關法規進展，配合政策方向完善相關服務，協助民眾做好長期理財規畫。

兆豐 董事長 退休

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

TISA節稅優惠拍板！每人2.4萬元可扣所得 四口之家最多省3.84萬

小孩投資每月存多少？家長討論0050、TISA、VOO 家庭收入抓5至10％掀熱議

企業獲利優於預期 AI投資熱潮延續 主動選股價值受市場關注

凱基證券輔導湧盛電機掛牌上櫃 深化全球市場布局 擴大新能源產品商機

相關新聞

國銀新南向放款衝破5,000億了！全年喊拚6,000億元 卻遇兩逆風

據金管會統計，國銀新南向放款前九月新增5,094億元，首破5,000億元寫史上同期新高，但9月換算美元僅增9.46億美元，寫今年單月次低；銀行圈指出，升息、流動性壓力替全年突破6,000億元增添變數。

全力支持普惠金融 兆豐證券董事長陳佩君：對TISA 2.0高度期待

兆豐證券董事長陳佩君26日指出，台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）是重要普惠金融政策，有助於退休規畫或年輕族群參與市場，對於行政院規畫TISA第二階段租稅優惠措施抱持高度期待，兆豐證券會全力支持及響應政策。

味全龍封王優惠來了！台新新光金祭刷卡抽5000點、基金申購0元手續費

由台新新光金控（2887）贊助的中華職棒味全龍隊，在26日的龍、象之爭以6比0拿下第四勝，摘下年度總冠軍，也是隊史的第六座冠軍獎盃。為慶祝味全龍封王，台新新光金控旗下子公司推出多項限時優惠與抽獎活動，要與客戶一同分享喜悅。

房貸利率縣市差距拉大 基隆衝2.6%全台最高、金門僅2.28%

全台房貸利率出現區域落差！根據財團法人金融聯合徵信中心第2季新承做房貸縣市別統計，各縣市平均房貸利率介於2.28%至2.6%，基隆市以2.60%居全台之冠，金門縣則僅2.28%，兩地相差0.32個百分點。台東縣、苗栗縣平均利率也分別達2.52%、2.49%，高於多數主要都會區，顯示各地新承做房貸的平均融資成本存在差異。

美歐日超級央行周登場 外銀估皆按兵不動 債券殖利率是關鍵

本周迎來超級央行周，美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）、日本銀行將相繼公布利率決策，外銀預估三大央行料維持貨幣政策不變，以評估債券殖利率上升所帶來的金融狀況收緊，是否足以抵消燃料價格上漲造成的通膨壓力。

9月底銀行不動產放款集中度續降？留意資金股轉房

銀行不動產放款集中度持續下滑，台灣房市朝「軟著陸」方向發展。8月底全體銀行不動產貸款集中度降至34.18%，較2024年6月底37.61%的近期高點大減3.43個百分點，創逾20年新低。央行最新統計顯示，今年前9月五大銀行新增購屋貸款金額較去年同期減逾1成，但周轉金及資本支出新增放款雙雙創歷史新高，企業資金需求強勁，擴大銀行不動產放款集中度計算的分母，市場預期9月底集中度有機會進一步下降。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。