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國銀新南向授信餘額衝2.5兆 前9月增額逾全年目標6倍

中央社／ 台北26日電

金管會統計顯示，截至今年9月底，本國銀行對新南向國家授信餘額達新台幣2兆5089億元，月增446億元，前9月累計增加5094億元，已達到原目標值800億元的6.37倍，全年增額將創史上新高；觀察地區別，以澳洲增加1561億元穩居最大成長市場。

配合新南向政策，金管會提供多元資金管道的整體金融支援，促進南向發展。金管會從2017年訂定新南向放款目標以來，2026年度國銀對新南向國家授信總餘額成長目標為800億元，年底總餘額目標達2兆795億元，今年已提前在2月達標。

過去新南向全年放款高峰落在2022年新增放款2657億元，今年增額有望創史上新高。金管會統計顯示，截至今年9月底，本國銀行對新南向國家授信餘額為2兆5089億元，今年前9月增額為5094億元，相較全年目標值800億元，達標率為637%，持續超標。

金管會分析，截至9月底，授信總餘額較去年底增加最多的國家依序為澳洲增加1561億元、越南增加1067億元、新加坡增加996億元、印度增971億元。銀行業者指出，主要受惠相關地區經濟相對活絡，帶動企業授信需求升溫。

金管會資料顯示，截至今年9月底，授信總餘額較去年底增加最多的前5名銀行跟先前相同，但排名大洗牌。國泰世華銀行超過中信銀行躍居第1名，增額達625億元，北富銀也前進1名居第2名、增額達607億元，中信銀增538億元居第3名，兆豐銀超過玉山銀居第4名、增額513億元，玉山銀增504億元。

餘額 新南向 國銀

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