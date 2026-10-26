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元大人壽推神氣實足住院醫療終身健康保險 補足高齡實支實付保障

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
元大人壽推出「元大人壽神氣實足住院醫療終身健康保險」， 透過五大特色協助民眾升級高齡醫療防護。圖/元大人壽提供
元大人壽推出「元大人壽神氣實足住院醫療終身健康保險」， 透過五大特色協助民眾升級高齡醫療防護。圖/元大人壽提供

台灣已邁入超高齡社會，醫療照護需求也隨著年齡提高而大幅提升。元大人壽為協助民眾及早建構高齡醫療防護網，推出「元大人壽神氣實足住院醫療終身健康保險」， 透過五大特色協助民眾升級高齡醫療防護。

一、高齡實支實付機制，補足退休後醫療缺口。保險年齡達75歲（含）後啟動住院醫療費用保險金，以及門診手術暨特別處置費用保險金保障，以實支實付方式補足高齡醫療所需費用，補充一年期實支實付醫療保險在高齡續保或保障期間上的限制，協助保戶提前建構退休後的醫療保障。

二、重症醫療給付加倍 關鍵時刻提供更有力支持。提供關鍵時刻的重症優質照護，針對保險年齡未達75歲時，於入住加護病房或燒燙傷病房接受治療期間，額外給付二倍住院日額；保險年齡達75歲（含）後，若因癌症及其併發症住院治療，或於加護病房治療時，住院醫療費用保險金限額更提高至二倍。

三、多元醫療保障設計，一張保單涵蓋重要醫療需求。另提供多元醫療保障，包括住院日額保險金、住院前後門診保險金，保險年齡未達75歲時提供住院照護保險金、住院手術醫療保險金、重大手術關懷保險金、醫材購置補助保險金及門診手術暨特別處置保險金等多項保障內容。

四、保費有去有回。 保障期間若身故或保險年齡達100歲仍生存時，給付年繳保險費總額的1.02倍扣除已領之各項保險金累積總額。

五、多種保額與繳費年期，自由規劃更有彈性。提供5種住院日額等級（500元、750元、1,000元、1,500元、2,000元）及10年、20年、30年三種繳費年期選擇，讓客戶打造符合個人需求的高齡醫療保障藍圖。

元大人壽 實支實付 保險金

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